Aubameyang : « Il faut se bouger le cul »

Après un match nul frustrant 2-2 face au Shakhtar Donetsk jeudi en match de barrages aller de Ligue Europa, Pierre-Emerick Aubameyang a fait sans langue de bois en zone mixte pour qualifier la situation de l’Olympique de Marseille, remonté par deux fois après avoir ouvert le score : « C’est comme un virus. Pour l’enlever, il faut une prise de conscience. Se rendre compte que ce qu’on fait ce n’est pas assez, et excusez-moi, mais il faut se bouger le cul. Oui, on est train de pourrir notre saison, on est conscients qu’on peut faire dix fois mieux. »

« Quand on joue réellement notre football, on peut faire la différence, constate l’attaquant, auteur du premier but olympien de la soirée. Derrière, on a l’impression que dès qu’on marque, on a tendance à reculer. Alors que la meilleure défense, c’est l’attaque. Alors pourquoi ne pas presser dans les minutes qui suivent un but. Je ne vise personne en particulier, moi le premier. Au bout d’un moment, il faut dire les choses et avancer. Il ne faut pas balancer la saison par la fenêtre, être franc et avancer. »

Ça passera par un match face à Brest, quatrième de Ligue 1, et un match retour face au Shakhtar, au Vel.

