Shakhtar Donetsk 2-2 Olympique de Marseille

Buts : Matviyenko (68e) et Eguinaldo (90e+3) pour les Mineurs // Aubameyang (64e) et Ndiaye (90e) pour l’OM

Après une première période soporifique, l’Olympique de Marseille ne s’est jamais mis à l’abri d’un retour de bâton face à des Ukrainiens à l’affût de leurs moindres errements. Les Olympiens repartent avec un nul prolifique d’Allemagne (2-2), et devront arrêter de jouer avec le cœur de leurs supporters dans une semaine, au stade Vélodrome, s’ils ne veulent pas terminer leur saison en roue libre.

Un arbitre conciliant

Au Volksparkstadion d’Hambourg, sur terrain neutre en raison du contexte de guerre en Ukraine, le tambour semble battant. D’entrée, sur une perte de balle des Olympiens, une reprise d’Oleksandr Zubkov est repoussée en corner par Pau López (2e). Après qu’une mimine de Georgiy Sudakov n’ait pas été sanctionnée par l’arbitre Lambrechts, la rencontre est temporairement interrompue suite à un craquage dans les règles de l’art des ultras marseillais, présents en grand nombre dans le nord de l’Allemagne. Mais en réalité, la première période se déroule sur un rythme digne des grandes soirées d’empoignades du Sénat luxembourgeois. L’arbitre de la rencontre « brille » une nouvelle fois en gâchant une action chaude des Ukrainiens, qui filaient au but à la suite d’une faute de Leo Balerdi (27e). Sur le front de l’attaque, Danylo Sikan et Eguinaldo ne sont pas en réussite, moment choisi par le portier Dmytro Riznyk pour venir percuter Geoffrey Kondogbia (43e), avec une sortie au poing loin de toute forme de maîtrise.

La Bonne Mère Noël

Au retour des vestiaires, l’OM se montre enfin plus actif, après un premier acte au pressing inexistant. En ce sens, l’enroulé d’Azzedine Ounahi vient lécher le petit filet du portier des Mineurs (50e). Luis Henrique frôle, lui, le cadre au second poteau, sur un centre de Quentin Merlin (57e). Si Zubkov est toujours un poison et ne manque pas de faire frissonner López (53e), la troupe de Ringhio Gattuso fait mouche : caviarder par Jonathan Clauss sur un centre en retrait vers le second poteau, Pierre-Emerick Aubameyang propulse le cuir au fond des filets (0-1, 64e). Seulement voilà, cet OM-là est maître dans l’art du relâchement et de l’inconstance. Sur un coup franc de Zubkov – décidément – Clauss passe à travers et laisse Mikola Matviyenko fusiller López en force, dans la surface (1-1, 68e). La partie s’anime de toutes parts. Henrique manque encore le cadre sur l’engagement (68e) et Faris Moumbagna est découpé à l’extrême limite de la surface de réparation (73e), chose qui rend le banc olympien volcanique. Au poste devant Merlin (85e), Riznyk cède pourtant une seconde fois devant l’entrant Iliman Ndiaye, venu parachever de près la cavalcade d’Aubameyang, qui a passé en revue trois défenseurs côté droit (1-2, 90e). À l’abri, les Marseillais ? Durant une toute petite minute seulement, le temps pour Eguinaldo (1,72 mètres) de s’éléver au point de penalty, sur un centre chirurgical de l’inénarrable Zubkov (2-2, 90e+3). Dans un final débridé, les Mineurs auraient même pu placer le coup de grâce. La qualification, elle, demeure incertaine pour les Phocéens.

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1) : Riznyk – Konoplia, Bondar, Matviyenko, Azarovi – Stepanenko – Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Eguinaldo – Sikan. Entraîneur : Marino Pušić.

Olympique de Marseille (4-3-3) : P. López – Clauss, Gigot, Balerdi, Merlin – Ounahi, Kondogbia, Harit – L. Henrique, Moumbagna, Aubameyang. Entraîneur : Gennaro Gattuso.