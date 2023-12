Aston Villa repart de l’avant contre Burnley

Aston Villa 3-2 Burnley

Buts : Bailey (28e) Diaby (42e) et Luiz (89e, SP) pour Aston Villa // Amdouni (30e) et Foster (71e) pour Burnley

Un accident, rien qu’un accident.

Après s’être fait renverser par Manchester United et avoir concédé sa première défaite en dix matchs toutes compétitions confondues, Aston Villa a réussi à s’imposer ce samedi à domicile devant un Burnley réduit à dix. Une victoire qui a été obtenue à l’arraché, Luiz offrant le succès aux siens sur penalty à l’approche du temps additionnel, et qui permet aux locaux de revenir provisoirement à hauteur de Liverpool (leader du championnat anglais, avec 42 points au compteur). De leur côté, les visiteurs restent avant-derniers du classement avec deux unités d’avance seulement sur la lanterne rouge Sheffield.

Tout a commencé par l’ouverture du score de Bailey, en force et du gauche, à la demi-heure de jeu. En réponse, les Clarets ont rétorqué une poignée de secondes plus tard par une volée du droit signée Amdouni suite à un coup franc. Puis, Diaby a été trouvé sur un centre en retrait pour redonner l’avantage à son équipe peu avant la pause. Plutôt mérité pour les Villans, qui ont notamment monopolisé la balle plus de 65% du temps et qui ont donc terminé en supériorité numérique en raison du carton rouge de Berge pour un tirage de maillot vraiment pas discret sur Luiz. Mais contre toute attente, Foster a égalisé en résistant assez admirablement à la défense adverse. Heureusement pour la bande d’Emery et hélas pour celle de Kompany, le Brésilien a eu le dernier mot.

Quatrième but de la saison pour l’ancien Français du Bayer Leverkusen, au passage (sans compter celui marqué en Europa League Conference) !

Aston Villa (4-4-1-1) : Martinez – Konsa, Carlos, Lenglet (Torres, 62e), Moreno – Bailey (Dendoncker, 90e), McGinn, Luiz, Ramsey – Diaby (Duran, 82e) – Watkins. Entraîneur : Emery.

Burnley (4-4-2) : Trafford – Vitinho, O’Shea, Beyer (Delcroix, 17e), Taylor – Odobert (Trésor, 74e), Berge, Brownhill, Gudmundsson (Roberts, 74e) – Foster, Amdouni (Ramsey, 59e). Entraîneur : Kompany.

