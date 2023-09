Une petite bévue, qui ne fera pas seulement sourire les deux protagonistes.

Suite au match nul du Stade rennais, qui a été mené de deux buts par Lille avant de revenir au score lors de la cinquième journée de Ligue 1, Arthur Theate a été invitée à répondre à quelques questions sur Prime Video. Et si le défenseur central s’est montré plutôt satisfait du résultat, il s’est raté au moment du calcul.

« Bon, ce n’est pas une victoire. Mais voilà, on va prendre les deux points aujourd’hui et on va se contenter de ça », a ainsi déclaré le Belge, sûrement déstabilisé par la journaliste ayant indiqué que ce 2-2 ressemblait fort à un succès et sans se rendre compte de son erreur.

Allez, on coupe la poire en deux points !

Laval nouveau leader, Bordeaux redresse la tête, le Paris FC et Concarneau respirent