Le LOSC va honorer Eden Hazard lors de la réception de Rennes

Eden bientôt de retour dans son jardin.

Retraité depuis cet été, Eden Hazard (33 ans) coule désormais des jours heureux, déliant même sa langue pour évoquer publiquement les bières après les matchs et les kilos en trop à la reprise. L’ancien Diable rouge avait notamment confié à France Football ne pas avoir désiré l’hommage qu’il avait reçu pour son dernier match au Real Madrid, bien conscient qu’il n’avait pas « donné ce que les gens attendaient ». Mais s’il y a bien un endroit où il méritait des adieux en beauté, c’est à Lille, le club de ses débuts.

Ce mardi matin, le LOSC a annoncé que son ancienne star serait bientôt mise à l’honneur devant les supporters : « Le 10 mars prochain, c’est au stade Pierre-Mauroy, en marge de LOSC-Stade rennais, que le plus lillois des Belges (et le plus belge des Lillois) viendra mettre officiellement un point final à son aventure balle au pied. » Le club n’en révèle pas plus, invitant simplement les supporters à venir « accueillir et acclamer Eden à la hauteur de ce qu’il mérite ». Avec les Dogues, Hazard a inscrit 50 buts en 194 matchs professionnels, contribuant grandement au doublé coupe-championnat du LOSC en 2011. Pas impossible de le voir arriver éméché à l’occasion de cet hommage, comme lors de son dernier match avec le club en 2012.

Il nous a fait rêver, il a rayonné, il nous a même émerveillés. Ici au LOSC, personne ne l’a oublié. Aujourd’hui, c’est à nous, Lillois, de le remercier ❤️ Dimanche 10 mars, en marge de la rencontre LOSC-Stade Rennais, Eden Hazard sera à la fête ! 🥳⤵️ — LOSC (@losclive) February 20, 2024

Il n’y a pas moyen de revenir au Stadium de Villeneuve-d’Ascq pour l’occasion ?

