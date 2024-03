Pronostic Lille Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille et Rennes dos à dos ?

Cinquième de Ligue 1 l’an passé, Lille semble encore en progression avec Fonseca à sa tête. Le coach portugais apporte toute son expérience dans le Nord de la France et un jeu agréable. En milieu de semaine, les Lillois ont pris une option sérieuse pour la qualification pour les quarts de finale de la Conference League après leur victoire sur le Sturm Graz (0-3) en Autriche. Lors de cette rencontre, Jonathan David a confirmé son bon passage (doublé) tandis que Zhegrova a régalé avec un bijou. En Ligue1, les Nordistes occupent la 4e place du championnat avec un seul point de retard sur la 3e place, détenue par Monaco. Lors des dernières semaines, Lille a connu quelques faux-pas en déplacement mais s’est montré solide à domicile où il a seulement perdu une seule fois face à Reims pour 2 nuls contre Toulouse et le PSG. Le week-end dernier, David a offert les 3 points à son équipe à Reims.

Dans le même temps, Rennes a connu un coup d’arrêt dans sa progression en s’inclinant dans le derby face à Lorient (1-2). En concédant son 4e revers de suite face aux Merlus, les Rennais se sont trouvés une bête noire. Avant cela, les hommes de Stéphan avaient enchainé 8 journées de championnat sans la moindre défaite, avec 6 succès et 2 nuls. A la faveur de cette dynamique, Rennes s’est replacé dans le haut de tableau à la 8e place. Lors de ce bon passage, le club breton s’est aussi qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France où il retrouvera soit le PSG, soit Nice. En L1, les Rouge et Noir accusent 4 unités de retard sur Lens, 6e. Contrairement au LOSC, le Stade Rennais n’a pas joué en milieu de semaine puisqu’il a été sorti par le Milan AC lors des barrages de l’EL. Plus frais physiquement, Rennes pourrait en profiter pour accrocher un nul à Lille qui perd très peu à la maison. Des buts sont logiquement attendus.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

