Arsenal va augmenter le nombre de matchs féminins à l’Emirates Stadium

Fin de saison canon pour le foot féminin.

Dans la lignée de l’annonce de l’UEFA qui a dévoilé des records d’affluence cette saison dans les stades qui ont abrité la Ligue des champions féminine, Arsenal a décidé de mettre le paquet. Le club londonien a confirmé que son équipe féminine jouera davantage de matchs de championnat à l’Emirates Stadium la saison prochaine. Cette année, trois rencontres ont été disputées sur la pelouse des Gunners garçons, soit deux de moins que les promesses tenues par le club pour la saison 2023-2024. En Ligue des champions, tous les matchs de groupe se joueront dans le stade mythique et auront l’opportunité de battre, encore, des records d’affluence en accueillant au maximum 60 704 supporters et supportrices.

CONFIRMED: Five WSL fixtures at Emirates Stadium next season ✊

More than 240,000 tickets have been purchased to watch us in N5 during 2022/23 🏟️

Let’s keep making history together, Gooners ❤️

— Arsenal Women (@ArsenalWFC) May 10, 2023