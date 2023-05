La Ligue des champions féminine bat des records d’affluence

Il était temps.

L’UEFA vient de dévoiler la hausse spectaculaire de l’affluence dans les stades abritant les rencontres de la Ligue des champions féminine. Un match de moins par rapport à la précédente édition, mais près de 100 000 personnes de plus dans les stades. La saison dernière, on comptait en moyenne 9000 personnes dans les tribunes par rencontre, un nombre encourageant, mais pas au niveau de celui observé cette saison qui avoisine les 11 000 personnes.

📈 UWCL ATTENDANCES 📈

Three of the biggest crowds in the history of the #UWCL have attended games in this season's competition and the average turnout per match is now pushing 11,000 – an unprecedented figure in women's club football 😮🤩👏

Read all about it: ⤵

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) May 3, 2023