Arsenal tamponne Luton et met Liverpool sous pression

Arsenal 2-0 Luton Town

Buts : Ødegaard (24e) & Hashioka (44e, CSC)

Arsenal relance la machine.

Tenus en échec par City dimanche après huit victoires de rang en Premier League, les Gunners sont repartis de l’avant ce mercredi, face à Luton Town, à l’entame du sprint final outre-Manche. Face à une équipe qui ne sait plus gagner un match de football (10 rencontres sans victoire), Arsenal n’a pas eu à forcer son talent. À l’issue d’une première période à sens unique (12 tirs, 4 cadrés contre 2 tirs, 1 cadré), les hommes d’Arteta avaient déjà plié l’affaire.

Après une récupération haute du revenant Emile Smith-Rowe, Martin Ødegaard et Kaï Havertz se sont joués de la défense de Luton, avant que le Norvégien ne fusille Thomas Kaminski (1-0, 24e). Emile Smith-Rowe (encore) a ensuite poussé Daiki Hashioka à la faute sur un centre en retrait vers Reiss Nelson, détourné au fond de ses filets par le défenseur japonais (2-0, 44e). De quoi passer un second acte tranquille, et reprendre provisoirement le trône de Premier League, un point devant Manchester City et surtout Liverpool, qui reçoit Sheffield United jeudi.

Le tout en laissant Bukayo Saka au frais.

Le PSG écarte Rennes et rallie la finale de la Coupe de France