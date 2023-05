Arsenal enquête sur des supporters antisémites

Il n’est jamais trop tard.

Le club londonien est en contact avec la police à propos de messages antisémites datant de 2019 et échangés sur le groupe Whatsapp de l’armée d’Ashburton, un collectif de supporters du club. Dans ces déclarations, on retrouve des propos sur l’Holocauste, des théories du complot israélo-palestinien, la pratique juive liée à la circoncision, et la réputation de Tottenham en tant que club juif. Selon le Guardian, Arsenal a été mis au courant au moment des faits, mais n’avait pris aucune mesure. La direction des Gunners a déclaré que son « action en cours montre que les comportements abusifs et discriminatoires ne seront pas tolérés à Arsenal. ». La police a ouvert une enquête, et a assuré que les auteurs seront poursuivis par la justice. De son côté, le groupe de supporters a déclaré condamner toute forme de racisme et de propos antisémites. Les fans ont affirmé « éduquer les membres et travailler avec le club tout au long de l’enquête. »

Que les rivalités s’arrêtent au football.

Pronostic Arsenal Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League