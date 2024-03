Bukayo Saka crée une sauce piquante

Les défenseurs de Premier League dans la sauce.

Après Mathieu Flamini et la biochimie, voilà Bukoya Saka et les sauces piquantes. L’attaquant d’Arsenal a créé une édition limitée d’une sauce Nando’s Peri-Peri. L’international anglais explique avoir voulu concocter une sauce « assez folle » combinant son amour pour le barbecue et la tomate, dans une vidéo promotionnelle publiée sur la chaîne YouTube de la marque. L’attaquant d’Arsenal développe en parlant d’une sauce qui « mélange le sucré, le piquant et le fumé. J’ai hâte que tout le monde la goûte. Je vais chez Nando’s depuis que je suis tout petit, alors avoir ma propre sauce, c’est un peu fou ! »

La sauce, inspirée de son père (ce qui n’est pas forcément un compliment), possède des notes d’ail, de paprika et de fumé. En collaboration avec la chaîne de restaurants favorite de Saka, Nando’s, le flacon a été dessiné avec l’artiste Reuben Dangoor. Malheureusement pour les amateurs de sauce et/ou les fans du joueur, elle ne pourra être dégustée que dans les restaurants Nando au Royaume-Uni et en Irlande.

La sauce du chef !

Kylian Mbappé ne veut pas rejoindre Arsenal !