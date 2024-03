Arbitre violenté : un match de U17 dans la région de Nîmes vire au pugilat

C’était la Bérézina.

Un arbitre frappé, des supporters furieux et des joueurs véreux, et pour finir l’intervention des forces de l’ordre. Voilà qui résume bien la fin de rencontre entre les U17 de l’US Bouillargues et ceux de l’AS Caissargues disputé dimanche 24 mars dans l’agglomération nîmoise. Alors que le match touchait à sa fin, le tableau des scores affichait trois buts partout. D’après des informations du Midi Libre, c’est lors du temps additionnel que le fiasco a débuté, « l’arbitre a sifflé un coup franc, et l’équipe de Caissargues a marqué. On ne voyait pas bien ce qui se passait, mais certains jeunes ont dû protester. Il y a eu un ou plusieurs cartons rouges. Et l’arbitre a sifflé dans la foulée la fin du match. » Par la suite, les insultes ont fusé des deux côtés, avant que le coach de Bouillargues ne déboule sur la pelouse et ne frappe l’arbitre. Des témoins sur place détaillent que ce dernier aurait voulu se venger, mais qu’il « a été exfiltré, amené au vestiaire, puis raccompagné à son véhicule », avant que cela ne dégénère.

L’histoire ne s’arrête pas là, puisque d’autres témoignages de la part de l’équipe de Bouillargues confirment que l’arbitre de la rencontre avait « déjà été critiqué en cours de match ». Le coup qu’il a subi a certainement altéré son état puisqu’il aurait, une fois de retour dans sa voiture, menacé de foncer sur les personnes encore sur place, avant d’être finalement arrêté par les gendarmes à quelques kilomètres de là. Une enquête est actuellement ouverte pour comprendre les circonstances qui ont amené à un tel niveau de violences et d’énervement. Le district du Gard Lozère s’est également saisi de l’affaire, tandis que le président de Bouillargues affirme que son entraîneur a été limogé pour son geste.

Le foot, même en U17, ce n’est pas du MMA.

Vinícius et le racisme : larmes fatales