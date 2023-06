La mise en garde de Guardiola au Real Madrid

Le retour du perchoir.

Tout juste auréolé de son premier sacre européen avec Manchester City, Pep Guardiola, d’humeur blagueuse, a tenu à mettre en garde les Madrilènes, détenteurs de quatorze C1 : « Attention, Real Madrid, nous sommes à treize Ligues des champions derrière vous mais on vient vous chercher. » Plus sérieusement, le Catalan est ensuite revenu sur la difficulté que représente la conquête d’une Ligue des champions : « Nous avons réussi à gagner en Europe ; en souffrant, mais c’est normal. Parfois, vous avez besoin de cette chance que nous n’avons pas eue dans le passé. »

« Vous devez gagner en Europe pour être considéré comme une vraie bonne équipe et on l’a fait », a-t-il lâché ensuite, rappelant que même si City venait de remporter cinq titres sur les six dernières saisons de Premier League, il lui manquait encore un petit quelque chose. Installé en Angleterre depuis sept ans, Guardiola a également tenu à remercier ses dirigeants : « Habituellement, après avoir échoué à remporter la Ligue des champions, l’entraîneur est viré. Combien de clubs détruisent leur projet ainsi […] C’est un grand soulagement pour le club d’avoir ce trophée. Mais il y a des équipes qui gagnent et ensuite disparaissent, je ne veux pas que cela nous arrive. »

Au moins un point sur lequel le PSG n’a pas à s’inquiéter.

