Les maigres chances de qualification du PSG face à Liverpool

Kaaris (ou Mark Twain), sors de ce corps.

Quelles sont les chances pour le PSG de se qualifier ? Outre le facteur humain (ne pas tomber sur Alisson Becker, conclure les magnifiques occasions créées), les chiffres et l’histoire éclairent les chances de qualification du PSG au match retour, mardi prochain à Anfield. Déjà, et ce n’est pas très bon pour le moral, Paris a mis fin ce mercredi à une série de 22 matchs sans défaites depuis son revers à Munich, le 26 novembre dernier.

11% de chances de qualification ?

Ensuite, en cas de succès, il ne serait que la quatrième équipe sur 28 à se qualifier après avoir perdu à domicile sur le score de 0-1 son match aller. Ce n’est plus arrivé depuis 2019 et la fabuleuse demie entre Tottenham et l’Ajax. En attendant, cela donne donc 3 qualifications en 27 matchs, soit un faible ratio de… 11 %. Le « Supercomputer » d’Opta, un ordi bien puissant donc, donne aux Parisiens 15,4 % de chances de victoire.

🤖 𝐎𝐩𝐭𝐚 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 🤖 The supercomputer has spoken. See what impact Harvey Elliott's dramatic winner had on Liverpool's Champions League chances… ⬇️ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 5, 2025

🇫🇷 Les clubs français ont perdu leurs 5 derniers matchs en phase à élimination directe de @ChampionsLeague contre les équipes anglaises 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 depuis la victoire de l'@OL contre Manchester City le 15 août 2020. #PSGLIV — Stats Foot (@Statsdufoot) March 5, 2025

Pire, selon le toujours excellent Statsdufoot, aucun club anglais n’a été éliminé après avoir remporté un match aller d’une double confrontation. Bonus : les clubs français ont perdu leurs cinq derniers matchs en phase à élimination directe contre les équipes anglaises. Mais le PSG avait déjà remonté le FC Barcelone la saison dernière.

Yakafokon.

