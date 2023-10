Anthony Lopes : « L’équipe est bien malade »

Quelqu’un a le numéro de la pharmacie de garde ?

Une nouvelle fois battu à Reims au terme d’une prestation bien terne, Lyon est lanterne rouge de Ligue 1 après sept journées. Deux petits points, cinq défaites, trois malheureux buts marqués dont aucun depuis le 3 septembre contre Paris : tout va mal sur les bords du Rhône. « Il y a des motifs d’espoir, on a créé des situations, mais il nous manque le but qui nous ferait basculer du bon côté, n’a pas voulu dramatiser Anthony Lopes après ce revers en Champagne. L’équipe est malade, bien malade, comme l’a dit le coach (Fabio Grosso) cette semaine. Cette défaite nous fait mal. »

Le portier rhodanien ne s’imagine pourtant pas lutter pour le maintien toute la saison : « Pas du tout. Il y a beaucoup de points à prendre, même si pour l’instant, tous les week-ends se ressemblent. Il y a de l’inquiétude, bien sûr, mais le groupe est solide, travailleur, je le vois dans le vestiaire, et tous les jours. Je ne regarde pas le classement, et dans les quatre ou cinq journées à venir il ne faudra pas le regarder, a-t-il assuré. Ceux qui ont envie d’y croire, qu’ils y croient avec nous, ça ne sert à rien de taper encore sur la tête des mecs. On n’a pas besoin de négativité autour de nous. C’est peut-être nouveau pour l’OL d’être aussi bas, mais là, on a besoin de tout le monde… »

Tous ensemble, tous ensemble ouais ! Ouais !

Reims enfonce l'OL dans la crise