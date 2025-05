Anne Hidalgo ne se rendra pas à Munich pour la finale

Anne Hidal-doesn’t go.

Alors que tous les Parisiens s’arrachent des billets à des prix délirants pour l’Allianz Arena, et que d’autres comme Nicolas Sarkozy ne sont pas autorisés de déplacements, certains refusent d’y aller gratuitement. C’est le cas par exemple de la maire de Paris Anne Hidalgo. Et ce, même si le club de la capitale s’apprête à jouer la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire. La faute à des relations tendues avec la direction du PSG…

En froid avec la direction parisienne

On le sait depuis des mois, le Paris Saint-Germain devrait quitter le Parc des Princes dans les années à venir. De nombreux lieux se portent candidats pour être la nouvelle maison des Parisiens, mais l’idée de rester dans le 16e arrondissement de la ville était aussi une idée avancée par la direction. Et qui aurait fortement plu aux supporters. En vain, puisque la mairie de Paris, avec à sa tête l’élue socialiste, a affirmé ne pas être vendeuse de sa propriété. « On ne vendra pas le Parc des Princes », lâchait-elle en début d’année. Conséquence : de vifs désaccords entre la municipalité et les dirigeants du PSG.

C’est donc dans ce contexte que son entourage confie au Parisien qu’Anne Hidalgo « ne sera pas à Munich, en raison de son agenda notamment », sans ajouter d’informations complémentaires. Toujours selon le quotidien, son adjoint au sport Pierre Rabadan ne sera pas présent en tribunes non plus.

Dommage pour elle, il n’y a plus de place non plus à la péniche du Mazette.

