PSG - Inter Milan : prends ta place pour la double soirée So Foot !

Enfin. On l’attendait depuis 2019… Dieu que ce fut long. Mais la voilà, la Sacré soirée So Foot avec finale du Paris SG !

Mais pas que. Car à événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Avec pas une, mais deux soirées !

Une en discothèque. Avec une projection du match au Sacré donc, le QG des premières années, discobar en plein cœur de Paris (à côté des Grands Boulevards et du métro Bourse), pour une soirée électrique, avec stroboscope sur les buts, chants dans les enceintes et lumières club aux couleurs rouge et bleu.

Mais ce n’est pas tout. Cette saison de Ligue des champions, on a alterné les projections avec la péniche Le Mazette, et on ne voit pas pourquoi on devrait choisir pour la finale. Pas de jaloux donc, il y aura aussi une projection dès 16h sur les 3 ponts (rooftop, salle de concert et salle privative) de cet incontournable lieu de la vie nocturne parisienne, avec pas loin de 10 écrans !

Jamais venu à nos soirées ? Une projection de match façon 2 salles 2 ambiances.

– une partie bar plus « tribune latérale » avec tables et chaises, avant-match sur la télé.

– une partie discothèque plus « virage » avec des bancs, stroboscope aux couleurs du PSG sur chaque but, reprise des meilleurs chants des supporters dans les enceintes, cadeau pour le supporter le mieux sapé aux couleurs parisiennes, quiz culture PSG et autres surprises.

Le billet de réservation à 5 euros (+frais d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de pils / verre de vin / soft).

Alors ne tardez pas à prendre votre billet pour cet événement soirée historique et surtout à faire votre choix ! Même si dans les deux cas, on va jouer, crier, chanter, sauter, supporter comme jamais.

Important :

Nourriture et boissons en vente sur place.

Programme :

► 16h : ouverture des portes du Mazette, projection des matchs PSG – City, Liverpool – Paris SG, Paris SG – Aston Villa 2025 puis Paris – Rapid Vienne 1996 ► 19h : ouverture des portes de la salle bar du Sacré (2e salle fermée jusqu’à 20h!), projection de la finale de C2 PSG – Rapid Vienne 1996 ► 19h59 : ouverture des portes de la salle discothèque du Sacré ► 20h : avant-match PSG – Arsenal au Sacré et au Mazette par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises et des cadeaux à gagner… ► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match sur quinze grands écrans. ► 21h45 : charade de la mi-temps. ► 23h : l’avenir nous le dira…

RDV samedi 31 mai prochain !

La rédac

Mais quand aura donc lieu le Trophée des champions ?