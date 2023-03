Angleterre : Plus de 12 000 livres récoltées après le décès d’un joueur amateur

Les liens du cœur sont récompensés.

Suite au décès d’un joueur amateur du nom d’Adam Jackson à l’âge de 34 ans, son ami d’enfance a décidé de lancer une collecte de fonds pour aider sa femme et ses deux filles. Au final, la famille aurait reçu une aide 12 000 livres, soit plus de 13 500 euros. Passé par Spalding United (8e division), Skegness Town, Holbeach United, Boston Town (9e division), ces club ont rendu hommage sur les réseaux sociaux à l’homme décédé le week-end dernier des suites d’une maladie mentale. « Le club est dévasté d’annoncer la perte de la légende du club Adam Jackson. Adam a joué de nombreux matchs pour Holebach où il s’est fait de nombreux amis. Sincères condoléances à toute sa famille et ses proches en cette période difficile » a ainsi tweeté l’un de ses anciens clubs.

The club are devastated to announce the loss of club legend Adam Jackson. Adam played many games for holebach, making many friends. Best wishes and love to all his family and friends at This difficult time. pic.twitter.com/826iTvhHkH

— Holbeach United (@Holbeach_UtdFC) March 7, 2023