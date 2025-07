Pourquoi Beth Mead a eu le droit à une deuxième chance aux tirs au but

Parfois, le plus dur, c’est de recommencer.

Première tireuse anglaise lors de la séance de tirs au but face à l’Espagne, Beth Mead pensait ouvrir le score et lancer les siennes dans cette finale de l’Euro 2025 (1-1, 3-1 TAB). Mais sa frappe, pourtant au fond, a été invalidée. En cause : une glissade sur son appui gauche, qui a provoqué un double contact.

Une loi changée depuis le 1er juillet.

Jusqu’à récemment, l’histoire se serait arrêtée là. Mais depuis le 1er juillet, la règle a changé. En cas de double contact involontaire, si le tir est cadré et réussi, il peut être retiré. L’IFAB a officialisé la chose et a également précisé les conditions : « Si son double contact involontaire a en revanche accouché d’une frappe hors cadre, sur les montants ou arrêtée par le gardien, le joueur ne pourra pas retenter sa chance. »

L’Anglaise a donc eu droit à une deuxième chance pour mettre son équipe sur les bons rails, sauf que cette fois-ci, pas de glissade mais un arrêt net de la part de Cata Coll. Heureusement pour les Anglaises, la suite de la séance tournera en leur faveur, grâce à trois ratés espagnols (Bonmatí, Paralluelo et Caldentey) et offrira le titre pour la deuxième fois d’affilée aux Lionesses.

