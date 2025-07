Perdre contre la France était un « plan », selon Lucy Bronze et Esme Morgan

Celui-là, personne ne l’avait vu venir.

Sur le papier, c’était un faux départ. En réalité, peut-être juste un premier acte bien joué. L’Angleterre a lancé son Euro 2025 par une défaite en phase de poules face à l’équipe de France (2-1), le 5 juillet dernier, histoire de faire croire qu’elles étaient prenables. Mais dans les vestiaires, après une finale haletante remportée aux tirs au but face à l’Espagne, Lucy Bronze et Esme Morgan ont livré leur version des faits.

« Perdre le premier match, comme ça tout le monde nous sous-estime. Tout ça faisait partie du plan pour de nouveau la ramener à la maison. Championnes d’Europe pour la deuxième fois de suite. Allez l’Angleterre ! » Le tout posté sur Instagram, avec en fond sonore la chanson Illegal de PinkPantheress. « Est-ce illégal ? Ça semble illégal », chantonné en playback, comme un pied de nez à toutes les galères traversées.

Un tournoi dingue et un second trophée à la clé

Parce que des galères, il y en a eu – et des braquages à faire pâlir Danny Ocean, aussi. En quarts de finale, les Anglaises flirtent avec la sortie contre la Suède : menées 2-0 à la 79e, elles reviennent de nulle part et se qualifient aux tirs au but après une séance surréaliste. En demi-finales, même topo face à l’Italie : égalisation au bout du temps additionnel, but de la victoire à la dernière seconde de la prolongation. Et en finale, elles trouvent encore le moyen de recoller à l’Espagne avant de s’imposer, une fois de plus, aux tirs au but.

L’entraîneuse des Lionesses, Sarina Wiegman, a parlé d’un tournoi « chaotique et absurde » en conférence de presse : « À chaque fois, on se disait qu’on pouvait revenir. On a joué avec du talent. L’union de cette équipe est incroyable, tout comme la foi qu’on avait. On n’abandonne jamais. Aujourd’hui, c’était également le cas. Je suis reconnaissante de faire partie de cette aventure. »

Pas sûr que les Bleues se disent la même chose, aujourd’hui.

La victoire du « proper England »