Amir Richardson annonce son départ du Havre

La Normandie perd son meilleur basketteur.

Auteur d’une saison remarquable au Havre, Amir Richardson a annoncé ce lundi soir sur son compte Instagram qu’il ne reviendra pas au HAC la saison prochaine malgré la montée dans l’élite. Lui qui appartient au Stade de Reims depuis septembre 2022 devrait donc y retourner et découvrir la Ligue 1 dans la Marne, à moins d’un rebondissement lors du mercato estival.

« Après 5 magnifiques saisons passées au Havre, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Je tiens à remercier mes coéquipiers depuis la formation, le staff, mes éducateurs, mes proches et ma famille pour toute la confiance reçue durant toutes ces années. Je tiens aussi à remercier les supporters avec qui on a partagé énormément d’émotions. Partir par la grande porte me tenait à cœur et nous l’avons fait grâce à la montée en Ligue 1. À jamais Ciel & Marine », a-t-il écrit en guise d’adieu.

Il peut aussi venir concurrencer Victor Wembanyama à la draft NBA ce jeudi.

