Amine Gouiri : « Ils n’étaient pas dangereux »

Alors, contents ou pas ?

Amine Gouiri ne savait pas trop s’il fallait se réjouir après le match nul concédé par l’Olympique de Marseille à Lille, ou plutôt être frustré du résultat alors que les Dogues n’ont pas montré grand-chose offensivement. « Je pense qu’ils n’étaient pas dangereux et qu’on a maîtrisé le match. On aurait pu être encore plus tueurs, a analysé le buteur olympien au micro de DAZN. Bien sûr on aurait aimé gagner, mais ce n’est pas un mauvais résultat. » Avec ce point ramassé dans le Nord, les Phocéens récupèrent la deuxième place de la Ligue 1, avec une longueur d’avance sur Monaco à deux journées de la fin. « On peut avoir un peu de regrets parce qu’on avait les occasions pour mettre le 2-0. On a encore notre destin entre les mains, on est deuxièmes avec deux points d’avance. C’est à nous de jouer », poursuivait Gouiri, avec pour référence la cinquième place des Dogues, première non qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

🗣️ | Adrien Rabiot : « On aurait mérité la victoire, Lille n’a pas créé grand chose ! » 👀 #LOSCOM 👉 Suivez DLZ gratuitement ici : https://t.co/Sf94WVd0dh pic.twitter.com/qfotH6gqDH — DAZN France (@DAZN_FR) May 4, 2025

Rabiot : « Le résultat est frustrant »

Venu lui aussi s’exprimer au micro du diffuseur, Adrien Rabiot regrettait davantage l’égalisation lilloise. « Le résultat est frustrant. Vu le match qu’on a fait, je pense qu’on aurait mérité la victoire. On a eu pas mal d’occasions de but. Ils n’ont pas créé grand-chose et on leur a offert ce but, affirmait le passeur décisif, une nouvelle fois très en vue. On est venus pour gagner, on a tout fait pour. L’état d’esprit est très bon, si on continue comme ça, j’espère qu’on pourra fêter notre qualification (en Ligue des champions) après les deux derniers matchs. »

Pour ça, il va falloir éviter de faire d’aussi gros cadeaux.

