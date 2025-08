Amical : Lens et Toulouse s'inclinent, Rennes évite la défaite

Pierre Sage n’est vraiment, vraiment pas content.

À domicile et amical, son Lens s’est montré complètement impuissant devant la Roma : ainsi, les Italiens se sont imposés assez facilement grâce à des buts signés Gianluca Mancini au quart d’heure de jeu et Matias Soulé en seconde période. En conséquence, le nouvel entraîneur des Sang et or a entre autres affirmé en conférence de presse que « des joueurs qui, malheureusement, n’ont pas été à la hauteur des attentes seront vraisemblablement remplacés lors du prochain match ».

De son côté, Toulouse s’est fait pulvériser par Stuttgart après s’être déjà fait marcher dessus par Leipzig : largement supérieurs, les Allemands ont tout simplement collé un set et une bulle au TFC (réalisations de Deniz Undav, Chris Führich, Jeff Chabot et Lazar Jovanovic ; doublé pour Ermedin Demirovic). Enfin, Rennes a sauvé l’honneur en évitant la défaite contre la Real Sociedad : menés suite à une volée d’Iñaki Rupérez, les Bretons ont finalement vu Kader Meïté égaliser de la tête à la 87e minute.

Vivement que les choses sérieuses reprennent…

