La nouvelle preuve que le Sénégal n'est pas prêt de lâcher son titre

Garder la coupe à la maison. Après avoir saisi le Tribunal arbitral du sport mercredi et que le sélectionneur Pape Thiaw ait affirmé vendredi que les Lions de la Téranga étaient « champions d’Afrique », malgré la défaite sur tapis vert actée par la CAF, le Sénégal a encore prouvé qu’il n’était pas prêt de lâcher son trophée. Sur les maillots portés par les joueurs ce samedi pour la rencontre amicale face au Pérou au Stade de France, deux étoiles seront présentes.

Les Lions vont arborer leurs nouveaux maillots cet après-midi au Stade de France. #SenegalPerou ⭐️⭐️ pic.twitter.com/GSoxM2r0iv — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 28, 2026

Une publication avait fait polémique

Un détail qui doit rassurer plusieurs supporters qui avaient été choqués qu’une seule étoile, relative au sacre continental en 2021, ne soit visible lors de la présentation des nouveaux maillots du Sénégal pour la Coupe du monde 2026. La Fédération sénégalaise de foot (FSF) avait expliqué que la production des maillots a été lancée en août 2025, bien avant la CAN.

La question maintenant est de savoir s’ils vont soulever la coupe ou pas ?

Pape Thiaw : « On est champions d’Afrique »