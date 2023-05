Oudéa-Castéra et les ministres des sports européens demandent des solutions pour la diffusion du Mondial féminin

J-50 et toujours pas de diffuseur.

« Il est de notre devoir de mobiliser pleinement toutes les parties prenantes afin qu’elles parviennent à trouver rapidement un arrangement », ont écrit Amélie Oudéa-Castéra et quatre autre ministres des Sports européens (Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni) dans un communiqué publié ce jour. À moins de deux mois de son coup d’envoi, le Mondial féminin de football – qui se tiendra en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023 – n’a toujours pas de diffuseur dans ces cinq pays. Les ministres demandent « à la FIFA et aux diffuseurs de trouver les voies et moyens d’une juste mise en valeur de la compétition ».

Nous, Ministres des sports de pays européens dont les équipes nationales féminines de football sont qualifiées pour le Mondial féminin, demandons à la FIFA et aux diffuseurs de trouver les voies et moyens d’une juste mise en valeur de la compétition 👇https://t.co/CGWiagmGzE pic.twitter.com/qAfMIZF3mi — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) May 31, 2023

Les ministres se disent conscients des contraintes de budget et d’organisation, mais sont aussi « convaincus de l’importance déterminante de la médiatisation de cette compétition pour améliorer la visibilité globale du sport féminin dans nos pays européens ». Le 22 mai dernier, la secrétaire générale de la FIFA Fatma Samoura avait déjà mis la pression sur les diffuseurs en leur demandant de « mettre plus de moyens sur la table ».

Pour l’instant, c’est toujours le blackout.

