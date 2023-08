Naeher : « C'est dur de voir sa Coupe du monde se terminer à un millimètre près »

La routourne a tourné.

La réussite avait accompagné les Etats-Unis contre le Portugal, mais c’est une amie infidèle et elle n’était pas là face à la Suède. Alyssa Naeher a réalisé une grande séance de tirs au but ce dimanche à Melbourne. La gardienne américaine a repoussé la frappe de Rebecka Blomqvist et a même marqué sa tentative en position de sixième tireuse. Cela n’a malheureusement pas suffi aux USA, éliminés 5-4 au bout d’un long suspense. La gardienne américaine pensait en effet avoir sauvé le tir de Lina Hurtig, avant que la vidéo valide le but pour un cheveu.

Alyssa Naeher nearly kept it out 🧤 pic.twitter.com/DjpatlgCKD — FOX Soccer (@FOXSoccer) August 6, 2023

« Quelqu’un a dit qu’il y avait une image et que c’était passé pour un millimètre. C’est dur de voir sa Coupe du monde se terminer à un millimètre près. Je pensais que je l’avais, a-t-elle confié à l’antenne de Fox. Je suis fière de la combativité de l’équipe ce soir. Nous savions que nous n’avions pas donné le meilleur de nous-mêmes pendant la phase de groupes et nous voulions une performance complète de l’équipe. »

Le scénario doit lui foutre les Naeher.

La Suède brise le rêve américain