Affaire Ruffier : L’ASSE condamnée par le conseil des prud’hommes

Ruffier troue les filets stéphanois.

Stéphane Ruffier remporte son bras de fer face à l’AS Saint-Étienne, après le verdict rendu par le tribunal stéphanois ce lundi, qui considère la mise à pied du gardien de but comme « non fondée ». Le compte rendu rapporté par Le Progrès précise que l’affaire opposant le Basque au club du Forez – qui dure depuis 2021 – connaît une avancée significative, car l’ASSE est aujourd’hui condamnée à verser plus de 850 000 à Ruffier par le conseil des prud’hommes.

L’ancien portier de 37 ans – qui avait défendu les cages des Verts durant 383 rencontres – réclamait sept millions à sa direction en guise de dommages, intérêts et préjudices liés aux sanctions disciplinaires reçues. Saint-Étienne a maintenant quinze jours pour contester la décision en faisant appel. Pour l’instant, le club de Ligue 2 n’a pas communiqué à ce sujet.

Le Vert est dans le fruit.

