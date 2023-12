Ruffier : « Un homme a monté une entreprise de démolition contre ma personne »

Mise à plat.

Toujours en procès avec l’AS Saint-Étienne suite à son licenciement pour « faute grave » en janvier 2021, Stéphane Ruffier a décidé de sortir du silence dans le dernier numéro de So Foot, 100% consacré aux gardiens de but. L’ancien portier des Verts, qui a disputé près de 400 matchs avec le club et a aujourd’hui complètement rangé sans gants, dénonce d’abord le comportement de son dernier entraîneur dans le Forez, Claude Puel : « Ce que je veux, c’est uniquement que les dégâts soient réparés, que justice soit faite, car j’ai vécu un an de harcèlement de la part d’un homme qui a monté une entreprise de démolition contre ma personne. (…) Des gens à la tête du club ont décidé de le nommer au directoire et donc de quasiment lui donner la main sur le club. Ils ont fait un choix et ça a eu les conséquences que l’ont connaît. Dès qu’il est arrivé, cet individu a voulu dégraisser et a choisi de taper dans le gros. En dégageant Stéphane Ruffier, il s’est offert de la crédibilité pour la suite, sauf qu’il a décidé d’employer la manière très forte, en me faisant passer pour un moins que rien, un mec qui n’avait rien à faire dans un groupe et qui semait la terreur dans un vestiaire. Mais est-ce que je dois rappeler que j’ai joué plus de 400 matchs de Ligue 1, que je n’ai eu de problème dans aucun groupe, que je suis resté longtemps à l’AS Monaco, dix ans à l’ASSE, que j’ai eu plusieurs entraîneurs et que ça s’est toujours bien passé ? »

Reparti vivre à Bayonne, Ruffier affirme que Claude Puel lui a surtout fait payer son salaire – le plus gros de l’effectif stéphanois à l’époque – et ne cache pas le peu de soutien qu’il a reçu de la part de ses deux présidents, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. « Pendant dix ans, Roland Romeyer m’a appelé “fils” tous les matins et me faisait la bise, raconte-t-il. Et bah, j’espère qu’il ne se comporte pas comme ça avec son propre fils. Il ne m’a jamais soutenu, mais je n’ai pas pas été totalement surpris vu comment je l’ai parfois entendu parler d’anciens joueurs qui avaient fait de belles choses au club. Bernard Caïazzo, lui… Il faut savoir qu’il a un jour envoyé un message à des journalistes en écrivant : “Quand est-ce que ce vous allez le détruire, lui ?” Sauf que dans les destinataires, malheureusement, il y avait mon agent. Comment un président peut faire ça ? »

En parallèle, Stéphane Ruffier raconte également en large sa longue carrière, son histoire parfois mal comprise avec l’équipe de France, son rapport à son poste. Poings en avant.

