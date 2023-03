Affaire Negreira : Laporta dément avoir acheté un arbitre

Nouvelle variante du « j’ai pas touché » de Brandão.

Selon l’AFP, le président du FC Barcelone Joan Laporta a affirmé ce mardi 7 mars que le Barça n’avait « jamais acheté d’arbitre », alors que les Blaugrana sont soupçonnés d’avoir payé un ancien responsable arbitral, José Maria Enriquez Negreira. « Qu’il soit clair que le Barça n’a jamais acheté d’arbitre ni eu l’intention d’acheter des arbitres. Absolument jamais », a dit le dirigeant lors d’un colloque. « Le poids des faits contredit ceux qui essaient de changer le récit », a ajouté Laporta, dénonçant une campagne de dénigrement.

Le 17 février, le quotidien espagnol El Mundo a révélé que le FC Barcelone avait versé plus de six millions d’euros entre 2001 et 2018 à l’entreprise DA SNIL 95, propriété de José María Enríquez Negreira, l’ancien vice-président du comité technique des arbitres (CTA) entre 1994 et 2018, pour conseiller le club sur des questions arbitrales. Selon la radio Cadena Ser, le dernier paiement date justement de juin 2018, au moment où Enriquez Negreira a quitté le CTA, remodelé à la suite de l’arrivée à la présidence de la Fédération espagnole de football de Luis Rubiales.

Joan dark.

Le Barça assure l'essentiel contre Valence