Massimilano Allegri met la pression sur Youssouf Fofana et Ruben Loftus-Cheek

Allez, au boulot !

Tout juste nommé et déjà des ambitions à la hauteur de sa grandeur. Massimiliano Allegri veut remettre l’AC Milan à sa place cette saison, en Italie du moins, puisque les Milanais ne participeront à aucune compétition européenne après leur 8e place de l’exercice précédent. Pour remettre la tête du club lombard à l’endroit, l’ancien entraîneur de la Juve a trouvé la solution : ses milieux doivent marquer plus de buts.

« Au moins 15 buts à eux deux »

Alors que papy Modrić est toujours en jambes, mais n’est plus dans sa forme d’antan, le coach veut pouvoir compter sur Ruben Loftus-Cheek et Youssouf Fofana cette saison. Notamment devant les cages : « Ils devront marquer au moins 15 buts à eux deux, c’est un objectif que je leur ai fixé et auquel je tiens. »

Pour respecter le contrat, Fofana et Loftus-Cheek vont devoir se réveiller. Le Français n’a marqué qu’une fois en 53 rencontres avec les Rossoneri, alors que l’Anglais a davantage trouvé le chemin des filets (10 fois) mais pas la saison dernière.

C’est ce qu’il faudra pour se retrouver dans la liste du double D pour le Mondial 2026.

L'AC Milan change de cible en attaque