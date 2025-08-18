Luka Modrić a fait ses débuts avec l’AC Milan en Coupe d’Italie

Le Ballon d’or du peuple.

Début août, Luka Modrić avait été accueilli en grande pompe sur la Via Dante de Milan, à quelques encablures du Duomo et des nombreuses boutiques de vêtements de luxe. Ce dimanche soir, les Rossoneri ont pu déclarer leur flamme au Ballon d’or 2018 depuis un autre lieu mythique de la capitale lombarde : San Siro.

Bari n’a pas été magique, Modrić non plus

Pour son retour à la compétition, l’AC Milan affrontait Bari en Coupe d’Italie. En marge du coup d’envoi de cette rencontre, Luka Modrić a été présenté aux 71 061 spectateurs présents dans les travées de San Siro, avant de partir s’asseoir sur les sièges en cuir du banc milanais.

Alors que ses joueurs menaient tranquillement 2-0 à l’heure de jeu, Massimiliano Allegri a finalement décidé de lancer le milieu croate pour son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs. Seul véritable frisson de son entrée en jeu : une frappe cadrée, mais captée par le gardien de Bari.

Luka devrait maintenant découvrir la Serie A contre la Cremonese la semaine prochaine.

