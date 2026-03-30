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L'Italie repousse son arrivée en Bosnie à cause de la neige

UL
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L'Italie repousse son arrivée en Bosnie à cause de la neige

Attention, terrain glissant. L’Italie joue gros, très gros, très très gros ce mardi. La Nazionale affronte la Bosnie-Herzégovine à 20h45. Si une place dans le groupe du Canada, du Qatar et de la Suisse est en jeu pour cet été, les Italiens doivent surtout éviter de regarder un troisième Mondial d’affilé à la télé.

C’est la Bosneige

Alors la délégation italienne a décidé de mettre toutes les chances de son côté, quitte à changer son plan de route. Le départ des joueurs vers le petit stade de Zenica a été décalé de dimanche à lundi à cause de la météo. Gennaro Gattuso a donc programmé l’entraînement à Coverciano, le Clairfontaine italien, et non en Bosnie, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. Entre la neige et la joie de voir affronter la Bosnie, l’avant-match est déjà bouillant. Clément Turpin arbitrera la rencontre.

L’ambiance est aussi chaude que la météo est froide.

Un cadre italien s’explique après les célébrations lors de la qualification de la Bosnie

UL

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