Les Françaises battent le Danemark d’une courte tête

France féminines 1-0 Danemark féminines

But : Bilbault (31e)

Tournoi de France ou pas, un amical se gagne.

Face au Danemark, les Françaises ont donc assuré le minimum syndical en s’imposant à Laval sur la plus courte des marges grâce à un joli but de Bilbault. À la demi-heure de jeu, la milieu de terrain a en effet envoyé une sublime frappe croisée de 25 mètres dans les filets de Larsen, impuissante. Plutôt mérité, le pressing des locales ayant considérablement gêné leurs adversaires en première mi-temps. Avant cette ouverture du score, Renard et Estelle Cascarino ont d’ailleurs failli trouver la faille, alors que Bilbault a loupé de très peu le doublé à l’approche de la pause.

Une Cascarino en forme, qui a ensuite centré pour… sa sœur Delphine dans le second acte, laquelle a malheureusement touché le poteau. En face, les visiteuses n’ont pas vraiment fait trembler l’EDF : cinq tirs (contre treize) pour seulement un cadré (contre trois), et une seule réelle opportunité avec une tête de Vangsgaard passée à côté. Et mine de rien, cela fait un bout de temps (une quinzaine de matchs) que la France ne s’est plus inclinée à domicile.

Hop, la place de leader du Tournoi de France dans la poche !

France (3-4-3 ) : Peyraud-Magnin – Cissoko, Thibaud, Renard – Perisset, Bilbault, Hamraoui (Geyoro, 63e), E. Cascarino (Asseyi, 90e) – Baltimore (Thomas, 77e), Diani, D. Cascarino (Dali, 63e). Entraîneur : Diacre.

Danemark (4-3-3) : Larsen – Thrige, Gevitz, Thomsen, Boye-Sorensen (S. B. Pedersen, 77e) – S. J. Pedersen (Troelsgaard, 71e), Holmgaard (Snerle, 59e), Kühl – Vangsgaard (Bruun, 71e), Bredgaard (Madsen, 59e), Sorensen (Svava, 59e). Entraîneur : Sondergaard.