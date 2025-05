30 ans de suspension pour un joueur amateur après avoir agressé un arbitre

C’est ce qu’on appelle marquer le coup.

Le 2 mars dernier, lors d’un duel entre l’US Montbazon et Luynes, le gardien local a vu rouge. Pas un carton, non : une montée de testostérone mal gérée et un sprint vers l’arbitre, conclu par un tacle façon MMA. Résultat : neuf jours d’ITT pour l’homme en noir, et une suspension de… 30 ans pour le joueur. Trente ans.

« Qu’il aille péter les plombs ailleurs »

Dans la foulée de cet incident, l’entraîneur de Montbazon avait démissionné et l’équipe s’était elle-même retirée du championnat, histoire de faire un peu de ménage. Le président du district, Philippe Gallé, a lâché une déclaration comme on les aime : « 30 ans, ce n’est pas anodin, certainement qu’il ne remettra pas les pieds sur un terrain, tant mieux ! Est-ce qu’on veut éradiquer les personnes qui ne savent pas se contrôler ou est-ce qu’on veut que le football tourangeau soit à la merci d’énergumènes capables de péter les plombs ? Et bien on lui demande d’aller péter les plombs ailleurs. »

Le joueur, lui, peut encore faire appel. Mais il ne devrait pas revoir un terrain avant 2055. Un autre de ses coéquipiers a également pris trois ans de suspension. Quant à l’arbitre, il a porté plainte.

Logique, quand tu repars d’un match de district avec une ordonnance médicale plutôt qu’un sandwich au pâté.

