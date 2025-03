Le gardien blesse l’arbitre, le club de Montbazon décide de se retirer du championnat

Quand ce n’est pas les uns, c’est les autres.

L’US Montbazon, club pensionnaire de Départemental 2 de l’Indre-et-Loire, annonce dans un communiqué ce mardi le « retrait de l’équipe première de tout championnat et de toute compétition ». Une lourde décision qui fait suite à incident survenu dimanche 2 mars. On est à quelques minutes de la fin du match match entre Montbazon et Luynes quand le gardien montbazonnais pète les plombs : après un but encaissé, le joueur bouscule l’arbitre puis se jette sur lui les deux pieds en avant rapporte La Nouvelle République. Carton rouge direct, pas besoin de la la VAR.

Quatre jours d’ITT pour l’arbitre

La sale journée de l’arbitre se poursuit au CHU de Tours où le verdict tombe : quatre jours d’ITT. Une plainte pourrait être déposée par l’arbitre pour entraîner une sanction pénale renseigne le quotidien. Mouaz Essid, le coach de l’US Montbazon, dit ne pas comprendre l’action de son gardien : « C’est vraiment incompréhensible. J’ai pu en discuter avec le joueur concerné : lui-même ne comprend pas non plus. Il n’est pas du tout agressif et est habituellement très calme ».

L’entraîneur a présenté ce mardi sa démission, faute « d’avoir le moral de continuer ». « Malgré tout le travail en profondeur accompli ces dernières années pour restaurer un esprit serein et sportif, nous ne pouvons pas continuer dans ces conditions. […] Nous ne sommes en aucun cas attachés à de tels comportements, qui vont à l’encontre des valeurs fondamentales du club et du football en général », indique le comité directeur.

Ils ont au moins la décence de se remettre en question.

