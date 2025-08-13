1000 supporters parisiens autorisés à se déplacer pour Nantes-PSG

Aussi nombreux que les joueurs du loft nantais.

Les Parisiens vont pouvoir se déplacer… en nombre réduit ce dimanche. La préfecture de Loire-Atlantique a annoncé que 1000 supporters parisiens munis de billets, dont 500 ultras, pourront venir à la Beaujoire. Malheureusement pour eux, ils ne verront plus Nicolas Pallois et tous les cadres nantais qui ont filé, mais pourront assister au retour de Youssef El-Arabi en France. Et rien que pour cela, ça vaut le déplacement.

Une rencontre classée 3 sur 5 par les services de la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme

Si des drones seront utilisés dans deux rencontres de Ligue 1 (Rennes-Marseille et Metz-Strasbourg), les Nantais ne verront pas de petits robots flotter au-dessus de leur tête dimanche soir. Néanmoins, la rencontre a été classée 3 sur 5 par les services de la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme contre 2 sur 5 pour la rencontre des Bretons. Pour les Parisiens, une escorte policière assurera le transport jusqu’à l’antre des Canaris.

Le retour de la Ligue 1, c’est aussi le retour des déplacements très encadrés.

Découvrez les affiches de la première journée de Ligue 1