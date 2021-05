Bompastor 2023 : Make OL Great Again

Le saut dans le grand bain a été plus rapide que prévu. Première femme à entraîner l’Olympique lyonnais à la suite du limogeage de Jean-Luc Vasseur, Sonia Bompastor s’est engagée avec son ancien club jusqu’en 2023. Sa mission : redonner à cette équipe une identité claire, ainsi que des titres, à commencer par celui de champion de France. Un défi à la hauteur de la joueuse qu’elle a été, latérale admirée et leader respectée.

Par Quentin Ballue et Tara Britton

Tous propos recueillis par QB et TB sauf mention.

"J’espère que tu ne seras pas aussi exigeante que tu pouvais l’être."Pedro Bompastor parle en connaissance de cause, lui dont les petits matchs avec sa sœur avaient toujours du mal à se finir.Le quadragénaire est depuis toujours aux premières loges pour suivre l’évolution de celle qui a débuté à l’US Mer, et qui a aujourd’hui un stade à son nom à Blois. Encore maintenant, c’est d’un œil particulièrement attentif qu’il a assisté à sa prise de fonction sur le banc de l’OL Une nomination qui n’étonne pas grand-monde tant Sonia Bompastor a démontré au fil des années qu’elle avait le cuir épais. Déjà petite, dans le Loir-et-Cher, elle se plaisait à ringardiser ceux qui la sous-estimaient., raconte son frère."Tiens, il y a une fille en face, ça va être beaucoup plus simple."Avec un père dans l’arbitrage, la native de Blois contracte rapidement le virus du football. De La Roche-sur-Yon à Lyon, en passant par Montpellier, Washington et le PSG, elle laissera le même souvenir d’une joueuse acharnée. Celui d’une grosse personnalité, aussi, qui n’hésite pas à dire ce qu'elle pense. Froissé, Bruno Bini avait ainsi décidé de l'écarter des Bleues après les Jeux de Londres, malgré ses 156 sélections., souligne Ophélie Meilleroux, sa coéquipière dans l'Hérault ainsi qu'en équipe de France.Capitaine à Montpellier et Lyon, elle goûtera même quelques fois au brassard à Washington, où son association avec Abby Wambach a fait quelques ravages, lui valant deux nominations au All-Star Game., pointe Jim Gabarra, qui l’a fait venir aux États-Unis en 2009."Une Française qui parle portugais avec une Australienne ? Mais pourquoi elles parlent portugais ici ?"Son frère embraye :Tant mieux, car les défis n’attendent pas.Pour sa première sur le banc, Sonia Bompastor s’est montrée fidèle à elle-même. Même à la 88minute de jeu, alors que son équipe avait pourtant pris le large au tableau d’affichage, l’ancienne internationale française était encore campée dans sa zone technique, distillant consignes et encouragements à tout bout de champ., a-t-elle reconnu au micro d’OL TV après la victoire (5-1) face au Havre. L’ancienne latérale gauche a la lourde tâche d’insuffler un supplément d’âme afin de revenir sur le PSG dans la course au titre et d’éviter la banqueroute totale après, déjà, la perte de sa couronne européenne , avait explicité le président lyonnais lors de la première conférence de presse de présentation de la nouvelle coach.L’ancienne capitaine des Fenottes est en effet un modèle de réussite à Lyon. Première Française à avoir soulevé la Ligue des champions en 2011, elle incarne à merveille la machine de guerre lyonnaise qui a commencé à écraser toute concurrence dans l’Hexagone dès 2007, et en Europe quelques années plus tard., se remémore, un poil nostalgique, Rémy Goutard, membre du groupe de supporters Kop Fenottes 69.À 33 ans, et après avoir glané un douzième trophée avec sonlors de son 169et dernier match avec les Fenottes, Sonia Bompastor a décidé de raccrocher les crampons pour construire une famille.Sept ans plus tard et avec trois gosses sous le coude, elle est de retour sur les terrains après avoir biberonné pendant plusieurs années la section féminine du centre de formation. Là-bas, elle a notamment assisté à l’éclosion de Delphine Cascarino, Selma Bacha ou encore Melvine Malard, tout en y peaufinant son style et ses principes de jeu., a-t-elle exposé lors de sa première conférence de presse.Fan du Barça de Guardiola et adepte d'Arsène Wenger comme elle le déclarait dans une interview accordée au site footoféminin en 2012, la coach de 40 ans cite avant tout Gérard Prêcheur comme référence, lui qui l’a formée au pôle France à Clairefontaine et avec lequel elle a ensuite collaboré en tant qu’adjointe à Lyon lors de la saison 2014-2015., raconte l’intéressé.Première femme à prendre les rênes de l’équipe, Sonia Bompastor formera pour sa part un duo 100% féminin avec Camille Abily,, avec laquelle elle a tout partagé sur les terrains à Montpellier, Lyon et en équipe de France. Leur objectif est clair : rendre sa grandeur à l'OL.