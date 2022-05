Bleus : Bouba et bouchons

À cinq mois du début du Mondial au Qatar et alors que les Bleus ont quatre rendez-vous de Ligue des Nations en juin, Didier Deschamps a décidé de faire monter Boubacar Kamara dans le train et de laisser de nouveau Olivier Giroud sur le quai.

Kamara, le coq plutôt que les Lions

« Je vous laisse libre de vos conclusions hâtives »

Par Maxime Brigand, à la FFF

» Didier Deschamps s'attendait à vivre un jeudi de liste internationale ensoleillé, sans le moindre nuage dans le ciel et sans peau de banane posée sur le sol, mais à 53 ans, dont bientôt dix passés sur le banc le plus exposé du pays, le sélectionneur des Bleus savait aussi qu'un petit truc flottait dans l'air. À savoir : une lettre ouverte publiée dans la nuit par Amnesty International, adressée aux joueurs de l'équipe de France et au staff, pour inciter toute la troupe à s'exprimer publiquement sur les conditions de vie des travailleurs immigrés au Qatar, pays hôte du prochain Mondial. «» , a ainsi écrit jeudi l'ONG, poussant ainsi un journaliste présent dans l'assemblée de la FFF jeudi à relancer - à plusieurs reprises - une énième fois Deschamps sur le sujet. Un Deschamps qui a répondu en plusieurs temps : «» Puis, le sélectionneur est revenu aux affaires courantes : le jeu, les hommes, les échéances à venir.Sur ce point, l'affaire a été, comme prévu, bien plus calme, car si Didier Deschamps a décidé d'élagir la liste à 24 convoqués, un seul petit nouveau pointera le bout de son nez à Clairefontaine le 28 mai prochain aux alentours de midi. Pas n'importe lequel : Boubacar Kamara, 22 ans, habitué des équipes de France de jeunes , qui flirtait pourtant depuis plusieurs semaines avec le Sénégal. Les images de la joie du joueur de l'OM, maillot des Lions de la Teranga sur le dos, lors de la récente finale de la CAN avaient marqué les esprits et son avenir international semblait bouclé. Pourquoi un tel revirement ? Difficile à dire, mais Kamara, dont la sélection est tout sauf un vol et qui a été préféré à Eduardo Camavinga, va bien profiter de la blessure de Paul Pogba, toujours en phase de récupération à Manchester United, pour débarquer chez les Bleus aux côtés de deux de ses potes en club (Guendouzi et Saliba). «, a précisé Deschamps, jeudi.» Interrogé au même moment à Marseille, Jorge Sampaoli a salué la convocation de son joueur, qui a «» Au cours des échanges de la journée, le cas d'Ibrahima Konaté, qui s'apprête à disputer la finale de la Ligue des champions avec Liverpool, a également été évoqué. Didier Deschamps ne s'est pas montré insensible au profil du défenseur des, tout en justifiant son choix : «Autre nom sensible du jour : celui d'Olivier Giroud, évidemment, en route pour devenir champion d'Italie avec le Milan, revenu en mars suite à la blessure de Karim Benzema et buteur à deux reprises, mais qui va cette fois regarder les quatre matchs de juin (Danemark, Croatie, Autriche, Croatie) sur son transat. Question logique : le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (48 buts) peut-il revenir dans le jeu sans le moindre pépin de l'un de ses concurrents d'ici au Mondial au Qatar ? Jeudi, Didier Deschamps a décidé de rappeler les sept attaquants (Ben Yedder, Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Mbappé et Nkunku) appelés dans sa liste de mars avant la blessure de Benzema. Que faut-il en déduire ? «, a souri le sélectionneur.» Débat refermé pour cette fois, alors que le rassemblement de juin devrait être une nouvelle occasion d'affiner les réflexes d'un 3-4-1-2 que Didier Deschamps estime toujours être le système idéal pour que son onze éclabousse ses adversaires, même si des réglages sont toujours à faire sur le plan défensif. Réouverture du dossier équipe de France, début juin.