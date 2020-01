Best of des buts amateurs (+ le gros fail) du week-end !

Comme chaque lundi, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur (et les pires) filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Bordeaux E.C. (vs Stade Bordelais PTT : 2-3) - U13 Régional (Nouvelle-Aquitaine)

2/ Chatellerault (vs Niort : 0-2) - National 3 (Nouvelle-Aquitaine)

3/ FC Vrines (vs US Courlay : 3-2) - Départemental 1 (Nouvelle-Aquitaine)

4/ Merignac Arlac (vs Merignac SA : 10-0) - Féminine Départemental 1 (Nouvelle-Aquitaine)

5/ La Brede (vs Bayonne : 2-0) - Régional 1 (Nouvelle Aquitaine)

Le gros fail en bonus

Lucs sur Boulogne (vs St Julien Vaire FC : 5-1) - Départemental 5

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée pour la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants :Sur un corner tiré dans la boîte, le ballon arrive légèrement derrière un jeune garçon… qui arme un retourné acrobatique digne de Wayne Rooney contre Manchester City. Imparable.C’est la règle d’or en football, tous tes coachs le répètent : «» Visiblement le défenseur de Niort n’a pas encore saisi la chose. Sa relance, se transforme en passe décisive pour l’attaquant de Chatellerault qui n’a plus qu’à lober le gardien. C’est pourtant simple à comprendre.Voilà la preuve qu’il ne suffit pas de s’appeler Barcelone pour réussir un bon tiki-taka digne de ce nom. C’est rapide, fluide et ce jeune Vrinois se permet même une Madjer à la conclusion. En revanche, les gars d’en face doivent impérativement revoir la définition du « marquage à la culotte » . Au sens figuré, on le précise.On ne va pas se mentir, on sait qu’elle voulait centrer. Une tentative manquée qui se transforme en lob sur la gardienne adverse, désabusée.Après un corner, le ballon revient sur un joueur à l’extérieur de la surface. Sans contrôle, il décoche une frappe limpide qui termine sa course petit filet. Clair, net, précis.Ce sentiment quand dans un travail de groupe, tes potes font le sale boulot et que t’as juste à faire la conclusion, mais que tu foires : tu sais que tu vas t’en prendre plein la gueule. C’est ce qui s’est passé avec ce malheureux numéro 6 de Lucs sur Boulogne, qui a pourtant bien profité du travail de récupération de ses collègues. Un petit plat du pied au calme et c’est réglé. Mais on ne sait pas trop comment, il a réussi à propulser le ballon à Tatawin. Prions qu’il n’y ait pas eu d’avions dans les parages.Toutes nos félicitations à eux pour ces buts en folie. Et à la semaine prochaine, avec vous à leur place, qui sait ?