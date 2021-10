Belmadi : « Il y a quatre-cinq jours il m’envoie un message ou il dit : « privilégier son club dans une concurrence avec Dolberg et Gouiri » et devoir « mettre en pause la sélection pensent un an » . Ce sont des mots. J’ai eu une discussion houleuse avec lui. » #TeamDZ — DZfoot (@DZfoot) October 7, 2021

Onze sélections et puis s’en va.Tant que Djamel Belmadi sera à la tête de la sélection, il sera difficile de revoir Andy Delort avec le maillot de l’Algérie. À la veille de la réception du Niger, le coach des Fennecs s’est expliqué en conférence de presse ce jeudi à propos de la non-sélection de l’attaquant de Nice pour ce rassemblement."privilégier son club dans une concurrence avec Dolberg et Gouiri""mettre en pause la sélection pendant un an", a-t-il détaillé.Le néo-Niçois aurait en fait une clause de non-participation à la prochaine CAN dans son contrat avec les Aiglons, pas partageurs., a-t-il ensuite expliqué.Andycapant.