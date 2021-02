Ousmane Dembélé n'a jamais chassé le naturel

De retour dans la lumière au Barça après une saison quasiment blanche, Ousmane Dembélé ne cesse de rappeler qu'il n'est pas un joueur comme les autres. Dans son jeu comme dans son attitude, l'international de 23 ans laisse parfois transparaître un côté naturel qui rappelle le foot joué dans la rue, loin des paillettes de la Ligue des champions.

« On pourrait croire qu'il sort tout droit du ghetto et qu'il n'a aucune éducation sportive, mais pas du tout. »



Le huis clos n'a pas que des inconvénients. La preuve, chaque match du FC Barcelone avec Ousmane Dembélé sur la pelouse s'est transformé en chasse à une nouvelle pépite verbale de l'international français. Quand ce ne sont pas quelques mots doux envoyés en direction du corps arbitral, c'est unbalancé à Carlos Neva à la 86minute d'une rencontre mal embarquée pour le Barça contre Grenade , en Coupe du Roi., s'amuse son pote et ancien coéquipier James Léa-Siliki.Et c'est peut-être là sa plus grande qualité : Ousmane Dembélé ne bouge pas (ou presque) d'un iota. À en croire ceux qui l'ont connu à Évreux, dans le quartier de la Madeleine ou sur d'autres terrains normands, il est resté ce même gamin attachant avec dix piges de plus au compteur. Sans que le poids des années ou des moqueries n'aient eu une incidence sur ce drôle de bonhomme, bercé par un sport qu'il considère peut-être toujours plus comme un jeu qu'un métier.Ce jeu, Dembélé l'a apprivoisé dans la rue, sur les terrains vagues ou les city stades d'Évreux, où les règles et les limites d'âge n'existent généralement pas. Et surtout où l'instinct prime sur tout le reste., explique Philippe Montanier, qui l'avait lancé à Rennes.(un dérivé du foot qui se pratique sur un petit terrain et sans gardien, NDLR)Reste que tous les gamins qui bouffent du ballon sur le bitume ne développent pas aussi facilement les qualités d'un Ousmane Dembélé. Une histoire de talent, sûrement, qui ne peut pas se raconter ni se définir. Même si ceux qui ont croisé le phénomène aiment emprunter la machine à remonter le temps pour rationaliser le destin de ce gars-là., se remémore Romaric Bultel, son ancien coach à Évreux.Comprendre, Dembélé n'est pas bon qu'à amuser la galerie avec des dribbles sortis de son chapeau. Si le jeu du numéro 11 catalan tient une petite influence de la rue, il a aussi été façonné par ses années passées dans un centre de formation, au Stade rennais, où il a pu élargir sa palette., enchaîne Romaric Bultel.Une trajectoire classique pour un jeune talent, qui n'aura pas tardé à bluffer son monde sur les terrains de la Piverdière."Mais on est au quartier ou quoi là ?", se souvient James Léa-Siliki.De quoi être rapidement étiqueté comme hors norme sur les bords de la Vilaine, où Dembélé a conservé de nombreuses attaches malgré seulement quelques mois passés à tout casser sous le maillot du Stade rennais.Le jeu de l'international français reflète tout simplement sa personnalité : Ousmane Dembélé est naturel, spontané et dénote avec la robotisation des footballeurs auxquels on demande le contrôle permanent de leurs émotions, sur le terrain comme en dehors., confirme Michel Troin, qui l'a aussi connu à Rennes.Même son de cloche chez Philippe Montanier :Une légèreté parfois considérée comme de la nonchalance ou du je-m'en-foutisme vu de l'extérieur, ou même de l'intérieur. Mais Ousmane Dembélé doit-il vraiment changer s'il veut être performant ?, sourit Gelson Fernandes, toujours sous le charme du gamin cinq ans après l'avoir côtoyé au SRFC.Au point que la pression du haut niveau glisse parfois sur celui qui ne sait pas s'il est gaucher ou droitier., blague Michel Troin.(il remplace Kamil Grosicki à la 86minute, NDLR)."Je rentre quand ? Je rentre quand ?" » L'insouciance et la dalle d'un môme de 18 ans qui s'était retrouvé à s'entraîner dans son jardin, tout seul, pendant un mois ou deux l'été précédant ses grands débuts en raison de désaccords avec le staff breton. Parce qu'au-delà de cette innocence enfantine, il y a surtout une confiance débordante chez Dembélé., tranche Léa-Siliki.Gelson Fernandes n'a pas oublié la sérénité du gamin de Vernon avant son chef-d’œuvre face à Nantes en février 2016 :"T'inquiète pas, je m'en occupe."Mais la vie est plus simple au Stade rennais qu'au FC Barcelone. Depuis l'été 2017 et son arrivée en Catalogne, Ousmane Dembélé fait moins parler de lui pour son football que pour ses frasques et sorties drolatiques., analyse Léa-Siliki.Une grève pour quitter le Borussia Dortmund, un transfert à plus de 100 millions d'euros, des retards à gogo, des blessures à répétition, une hygiène de vie en question et une carrière promise à l'échec plus tard, Dembélé porte toujours le maillot, son bail courant jusqu'en juin 2022. Comme s'il était hors de question pour lui de mettre fin à son rêve., continue Léa-Siliki.Résultat : après une saison quasiment blanche (neuf apparitions toutes compétitions confondues) à cause d'énièmes pépins physiques, Dembélé a retrouvé de l'allure et de la confiance cette saison en Catalogne à un moment où plus personne ne s'y attendait., a-t-il récemment confié dans un entretien accordé au site de l'UEFA.La saison de la maturité pour Dembouz ? Possible, surtout que son entraîneur Ronald Koeman ne cesse de chanter les louanges de son poulain ces dernières semaines. En grattant neuf minutes de jeu contre Alavés ce week-end, Dembélé a fêté sa 100avec le Barça. Un symbole plus qu'une satisfaction pour celui qui pourrait retrouver les projecteurs, les vrais, en se retrouvant titulaire contre le Paris Saint-Germain ce mardi. Une occasion de briller dans un grand soir, et de se frotter à l'autre crack français de sa génération, Kylian Mbappé., conclut Léa-Siliki.Gare à l'envol : Ousmane Dembélé n'est jamais meilleur que lorsqu'il garde les pieds sur terre.