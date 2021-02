Barcelone facile contre Alavés

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Mingueza, De Jong, Lenglet, Júnior Firpo - Moriba, Busquets, Riqui Puig - Trincão, Messi, Griezmann. Entraîneur : Koeman.



Alavés (4-4-2) : Pacheco - Martin, Lejeune, Tachi, Duarte - Edgar, Battaglia, Pina, Córdoba - Pérez, Joselu. Entraîneur : Abelardo.

Le grand huit catalan.Lors de la réception d'Alavés pour le compte de la 23journée de Liga, Barcelone a signé sa huitième victoire d'affilée en championnat sans trop flipper. Un succès acquis dès la première période, lors de laquelle les locaux ont monopolisé la quille les trois quarts du temps et ont marqué à deux reprises : d'abord par Trincão sur une passe décisive de Moriba, puis par Messi d'un exploit personnel synonyme de poteau rentrant. Avant ces deux réalisations, Griezmann a raté une opportunité, et laavait déjà fait trembler les filets. Un but refusé pour un hors-jeu du Français, en jambes sans se montrer très réaliste ce samedi.De son côté, Ter Stegen a dû s'employer sur une tentative de Battaglia après avoir vu Pérez s'amuser en dégainant un sombrero. Le même Pérez a ensuite fait trembler le gardien dans le second acte en profitant d'une défense locale franchement flippante, alors que Rioja - entré à la pause - a réduit le score à l'heure de jeu grâce à une boulette d'un Moriba pas inspiré au moment de transmettre le cuir à ses potes. Pendant ce temps, Messi et Trincão ont loupé de peu le doublé sur coup franc ou sur des frappes trop imprécises. Finalement, ces doublés ont bien pu exister, le Portugais « volant » un but à l'Argentin, tandis que ce dernier s'est vengé d'un superbe pion en pleine lucarne. Enfin, Firpo a enfoncé le clou dans les dix dernières minutes (de Griezmann).Place aux défenseurs parisiens, maintenant.