Bagarre entre des supporters hongrois et la police en marge d’Angleterre-Hongrie

Shortly after the start of tonight's match at Wembley, officers entered the stand to arrest a spectator for a racially aggravated public order offence following comments made towards a steward. 1/2 — Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) October 12, 2021

Les supporters hongrois se font remarquer, épisode 345.À domicile comme à l’extérieur, les fans magyars aiment se signaler négativement. À Wembley, où leur sélection nationale se déplaçait dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022 , une partie d’entre eux a commencé à siffler les joueurs qui se sont agenouillés pour effectuer le signe Black Lives Matter et ont même déployé une banderole à l’encontre de ceux-ci.La police a donc décidé d’intervenir et une bagarre a éclaté. La Metropolitan Police de Londres relate l’incident :Pour rappel, la Hongrie a été condamnée par l’UEFA d’un match à huis-clos le mois dernier déjà à cause d'incidents racistes envers Marcus Rashford et Jude Bellingham. Elle est en plus sous le coup d’une rencontre de plus en cas de récidive.Pour la Hongrie, soirée réussie côté football (1-1) mais beaucoup moins de l'autre côté de la main courante.