Jean-Michel à peu près

Au cours d'une nouvelle soirée désastreuse pour l'image du football français, Jean-Michel Aulas a perdu une occasion de prendre de la hauteur et d'élever le débat, comme son homologue niçois Jean-Pierre Rivère trois mois auparavant. Il était pourtant légitime d'attendre autre chose de la part d'un des plus grands présidents de l'histoire de notre championnat.

Aulas et « la réaction violente » de l'OM

Un président comme un autre

Par Clément Gavard

Un peu plus de deux heures après l'interruption du match entre Lyon et Marseille et quelques minutes seulement après l'annonce de l'arrêt définitif de la rencontre , Jean-Michel Aulas a été le premier à se présenter sur le plateau de Prime Video au bord d'une pelouse déserte depuis trop longtemps. Dans une soirée où il n'a quasiment jamais été question de ballon rond au Groupama Stadium, le boss de l'OL aurait pu être la voix de la raison. Le dirigeant de 72 ans aurait pu se distinguer en faisant preuve de bon sens et d'intelligence, deux qualités rares chez les décideurs du football français dès qu'une situation de crise pointe le bout de son nez cette saison. Il aurait pu prendre de la hauteur, élever le débat, et rappeler pourquoi il est l'un des plus grands présidents de l'histoire de notre championnat. Une occasion rêvée pour mettre fin à une cacophonie grotesque. Raté, Aulas n'a finalement pas saisi la perche. Le patron lyonnais a préféré s'enfermer dans le rôle de celui qui doit impérativement défendre les intérêts de son club, au détriment de tout le reste, et sombrer comme son homologue niçois Jean-Pierre Rivère trois mois plus tôt. Quel dommage.Il était légitime d'attendre un autre discours dans la bouche de celui qui dirige l'OL depuis plus de 30 ans maintenant, même si celui-ci n'avait pas le pouvoir de décider de la reprise ou non du match. Jean-Michel Aulas a bien sûr tenu à préciser qu'il étaitpar l'agression subie par Dimitri Payet, auquel il a présenté des excuses au nom de l'OL."Plus de peur que de mal." » , a-t-il étrangement précisé dans la foulée. Certains diront qu'il a voulu donner des nouvelles rassurantes du milieu créateur de l'OM, d'autres qu'il a souhaité minimiser l'incident pour justifier qu'un retour des 22 acteurs sur le terrain était possible. Il faut d'ailleurs lire entre les lignes (et encore...) au moment de se repasser l'intervention de JMA au micro du diffuseur. D'après les mots du boss des Gones, l'arbitre Ruddy Buquet avait dans un premier temps décidé que le match pouvait reprendre après avoir échangé avec les autorités locales, avant de faire machine arrière., a récité Aulas devant la mine déconfite du consultant Thierry Henry.[...][...]Jean-Michel Aulas a donc mis en avant le termepour qualifier les réactions marseillaises après avoir appris la possible reprise d'une rencontre interrompue après moins de deux minutes de jeu et qui aurait pu reprendre sans Dimitri Payet,selon les mots de son président Pablo Longoria, ce qui aurait été un scandale absolu. La déclaration de JMA est au mieux maladroite, au pire irrespectueuse et déplacée. Surtout qu'il en rajouté une couche avant de quitter le plateau de Prime Video :(...)Des propos à chaud, mais inappropriés après une telle soirée pour le championnat.Le football français a désormais besoin d'unité, de dialogues et de leaders éclairés pour réduire le risque de voir ce genre d'évènement se reproduire dans les semaines et les mois à venir. Jean-Michel Aulas aime souvent dire qu'il œuvre pour le bien et le développement de la Ligue 1, il a pourtant rappelé ce dimanche soir qu'il défendait surtout les intérêts de l'OL, et donc les siens., a martelé Aulas sur Prime Video.Après les incidents lors de Nice-Marseille fin août, JMA avait donné son avis et proposé des solutions :Il aurait également fallu avoir le courage de le dire quand Lyon faisait partie de l'équation.