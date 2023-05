Toulouse, plus foot la ville

Le sport a rythmé le long week-end des Toulousains, qui l’ont vécu à domicile comme à l’extérieur, quitte à avaler plusieurs centaines de kilomètres pour vivre le moment en direct. Ils étaient près de 15 000 place du Capitole ce samedi après-midi pour assister à la déroute du Stade toulousain, l’autre fierté locale, face aux Irlandais du Leinster, puis 18 000 dans la foulée pour se régaler devant la démonstration du TFC. Plus au nord, ils étaient entre 1500 et 3000 sur les terres du XV du Trèfle et surtout 26 000 fans des Violets à Saint-Denis. Avec une nouveauté à la clé : le Stade a perdu et le TFC a gagné, ce qui pourrait permettre au ballon rond de continuer à gagner en popularité dans la capitale occitane.

Toulouse, exclusivement terre de rugby ?

Dans l’imaginaire collectif, Toulouse rime avec rugby, mais le football est aussi très apprécié des Toulousains. Le principe même d’une ville multisport d’élite où cohabitent rugby et football, mais également handball et volleyball. « Les gens aiment autant le foot que le rugby. On aime le ballon, peu importe qu’il soit rond ou ovale », rappelait Alexandre Roux, capo des Indians Tolosa, dans la web série Ultras Violets. Un constat partagé par Zoé, Toulousaine de naissance partie faire ses études à Aix-en-Provence. « L’ambiance samedi soir, c’était tellement bien, c’était inespéré d’arriver jusque-là », insiste l’étudiante en sciences politiques avant de préciser « qu’il y avait autant de monde pour cette finale que quand c’est le rugby, mais ce n’est pas le même public ».

Pour le reste, tout est une question de préférences, comme l’explique Victor, lycéen toulousain de 17 ans : « Les gens sont toujours plus attirés par un sport que l’autre, il n’y a pas de guerre entre foot et rugby, mais chacun est plus impliqué dans le sport qui le touche. Les Toulousains supportent aussi bien le Stade que le TFC, mais ne s’impliquent pas dans chaque club au même degré. » Dans les faits, la Haute-Garonne compte plus de licenciés au football qu’au rugby. À l’aube de la saison 2022-2023, le district de Haute-Garonne comptait 42 000 licenciés, un chiffre en hausse de 5 % par rapport à la saison précédente selon La Dépêche, une augmentation à laquelle le TFC ne serait pas étranger avec son retour dans l’élite. De son côté, le Comité départemental de Haute-Garonne compte 17 249 licenciés, un écart important dans la pratique des deux sports.

Le TFC est aussi une fierté locale

Si le club de foot a parfois peiné à attirer les foules et à passionner, c’est aussi parce que son cousin ovale prend beaucoup de place. « Le Stade toulousain, c’est un peu le Real Madrid du rugby », rappelle Alexandre Roux. Avec 21 boucliers de Brennus remportés et 5 Coupes d’Europe à leur actif, les Rouge et Noir font partie du gratin du rugby mondial, tandis que le TéF’ n’a jamais remporté le championnat et n’avait glané, avant ce samedi 29 avril, qu’une seule Coupe de France en 1957. Soit une éternité. « Le Stade toulousain qui gagne, c’est une habitude pour nous, c’est logique. On sait très bien que dans l’année, on va célébrer au moins une victoire, alors que le TFC, c’est un délire », précise Zoé. Un rituel de passage qui n’empêche pas les deux peuples de se réunir pour célébrer les victoires qui sont avant tout celles de leur ville, avant même d’être celles de l’équipe de football ou de rugby. Sportifs, fêtards, mais avant tout chauvins.

Le TéFéCé a récupéré une place particulière dans les cœurs toulousains après la relégation en Ligue 2 à l’issue de la saison 2019-2020. Des pics d’affluence à 26 000 supporters, une des meilleures ambiances de Ligue 2 et un style de jeu plaisant… Beaucoup de Toulousains ont renoué avec les Violets grâce à ce passage en deuxième division. « Le retour de la Ligue 2 a changé le club de dimension, continue Zoé. Il fallait qu’on descende pour gagner et recréer un engouement autour du foot. Depuis qu’on est revenus en Ligue 1, ça se concrétise. » Un constat partagé par le maire LR de la ville rose, Jean-Luc Moudenc, au micro de France Bleu Occitanie : « Je suis vraiment très heureux de ce lien retrouvé, de ce lien fort qui s’est noué entre le club et sa ville. » Un engouement qui continue d’être visible en Ligue 1, selon les chiffres à la mi-saison de la Ligue professionnelle de football (LFP), le taux d’affluence moyen du Stadium est de 23 000 spectateurs soit 73 % de la capacité du stade et près du double de l’affluence moyenne lors de la dernière saison des Toulousains en Ligue 1 qui était de 12 000 spectateurs.

Un engouement qui se perpétue à l’échelle de la ville, aussi bien dans les discussions dans les rues de Toulouse que dans les évènements organisés par la mairie. Le mercredi 19 avril, le marché couvert Victor-Hugo, l’un des symboles de la capitale occitane, a mis à l’honneur pour la première fois le TFC lors d’une nocturne, rendez-vous incontournable de la jeunesse toulousaine. Une initiative saluée par Zoé : « Tout le monde devait venir en violet, des joueurs étaient présents et sont venus dire bonjour aux gens, il y avait plein de banderoles TFC partout. C’est la première fois que je vois ça pour le TFC. Le marché Victor-Hugo, ça fait vraiment partie de l’identité de la ville, qui colle au rugby d’habitude, et là, de voir qu’ils faisaient ça avec le foot, je trouve ça génial. » Pour beaucoup de Toulousains, cette victoire face à Nantes restera comme « le plus beau match de leur vie », à l’instar de Victor qui a vécu le sacre de son club de cœur en direct de la place du Capitole. La saison prochaine, les soirées européennes n’appartiendront plus seulement aux amoureux du ballon ovale à Toulouse.

