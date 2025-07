Top 10 : Les pétitions dans le foot

Alors que la pétition contre le projet de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (ou loi Duplomb pour les intimes) a récolté plus d’un million et demi de signatures en quelques jours, le texte pourrait faire l’objet d’un débat parlementaire... mais sans garantie de changement. La situation est-elle plus efficace dans le foot ? Petit tour d’horizon.

Irlande : trancher la main de la discorde

En Irlande, tout le monde ou presque se souvient de ce qu’il faisait le 18 novembre 2009. Pour ceux qui ont la mémoire courte, cette date correspond au jour honni lors duquel Thierry Henry adressait une passe décisive de la main à William Gallas, lequel égalisait en prolongation face à l’Éire et envoyait les Bleus disputer le Mondial 2010 en Afrique du Sud. Face à cette injustice criante, un demi-million d’Irlandais ont signé une pétition pour exiger un replay du match, voire une qualification automatique de l’Irlande à la place des Tricolores. Renforcée par une complainte officielle de la fédération, l’initiative essuie une fin de non-recevoir de la part de la FIFA, celle-ci estimant que les décisions prises par l’arbitre en cours de match sont irrévocables. Le peuple au trèfle a tout de même eu sa revanche l’année suivante en se délectant de l’abominable parcours d’un groupe bleu pathétique. Et paf le karma !

C'était un 18 novembre 📝 Le stress après l'ouverture du score de l'Irlande, le match minable des Bleus, la fameuse main, l'hypocrisie d'Henry, Roy Keane le patron qui torpille les Irlandais, les réactions des politiques : le début du grand n'importe quoi ✔️ pic.twitter.com/CfLPOSrMiI — Julien Müller (@Julien5Muller) November 18, 2024

Suisse : riverains contre supporters

« Il n’y a aucune raison que 700 supporters de football, souvent excités, pourrissent le quotidien de 10 000 Lausannois, qui vivent au nord de la ville. » Lassée de voir son quartier bouclé pendant des heures toutes les deux semaines en raison du parcours à pied des supporters adverses du Lausanne-Sport, une certaine Lya Blanc a fini par lancer une pétition à destination de la municipalité suisse, relayée par l’opposition. Quelques mois plus tard, en mars 2025, LS annonce procéder à un parcours test censé permettre aux transports en commun de continuer à circuler. Depuis, c’est le statu quo et, selon les médias helvétiques, rien ne devrait bouger d’ici 2026, la faute à la situation géographique désavantageuse du stade de la Tuilière. La pétition a récolté sa millième signature. Courage Lya, le combat continue !

France : pour un football gentil

Tout sauf un poisson d’avril : au lendemain d’un houleux PSG-OM lors duquel Adrien Rabiot a été pris pour cible par les tribunes de son ancien club, sa maman Véronique a répliqué avec… bingo : une pétition. Baptisée « Pour un football respectueux – stop aux insultes personnelles dans les stades », elle appelle à des sanctions plus fermes en cas d’injures à caractère personnel. À ce jour, 6 500 personnes ont choisi de l’accompagner dans son combat. Le reste des supporters semble se réserver le droit de continuer d’associer les mères de joueurs avec le plus vieux métier du monde.

Argentine : le couteau dans la plaie

Non contents de s’être adjugé leur troisième étoile aux dépens des Bleus et au terme d’une finale mouvementée, des supporters argentins, visiblement agacés de voir leurs homologues français chouiner quant à l’issue du Mondial 2022, ont lancé leur propre pétition, précisément pour « que les Français arrêtent de pleurer et acceptent que Messi est le meilleur joueur de l’histoire du football et que Mbappé est son fils ». C’est gratuit, mais c’est efficace : la requête a récolté plus de 800 000 signatures, soit près de trois fois plus que la pétition originale. Touché, coulé.

Allemagne : imiter le voisin

Parmi les raisons pour lesquelles les Allemands admirent secrètement les Français, leur capacité à sortir dans la rue et gueuler pour marquer leur mécontentement. Hormis pour les récentes manifestations contre l’extrême droite qui ont fait sortir des millions de nos voisins dans la rue l’an dernier, c’est peu dire que l’art du cortège reste une spécialité tricolore. Un peu comme la mauvaise foi. Sauf qu’après l’élimination prématurée de la Nationalmannschaft contre l’Espagne en quarts de finale de l’Euro 2024 à la suite d’une main litigieuse de Marc Cucurella dans la surface d’Unai Simon, plus de 400 000 personnes ont imité l’exemple français en exigeant que le match soit rejoué. Sans succès. Maigre revanche : les Allemands qui avaient des billets pour les demies et la finale ont pu siffler Cucurella jusqu’à ce que le défenseur chevelu ne soulève finalement le trophée. Puis, en septembre dernier, l’UEFA a reconnu une erreur d’arbitrage manifeste. Sans que la pétition ne la pousse à redonner une chance aux joueurs de Julian Nagelsmann.

Belgique : imiter le voisin (en mieux)

Pour clore le chapitre « ouin-ouin », direction la Belgique où le second degré est un mode de vie et pas une température. À la suite de la pétition française visant à rejouer le huitième de finale de l’Euro 2020 face à la Suisse, un certain Christophe a eu l’idée de lancer la sienne pour rejouer le quart perdu (-) par les Diables rouges face à l’Italie. Précision de taille : le titre de sa missive précise : « Rejouer… pour reperdre derrière ». Résultat : 3 659 petits rigolos se sont joints à lui, sans trop y croire visiblement, mais n’est-ce pas là le meilleur moyen d’éviter d’être déçu à la fin ?

Angleterre : deux millions de signatures pour l’expulsion d’un étranger

À son arrivée à Manchester City en 2022, Erling Haaland portait déjà fièrement son surnom de « Cyborg ». Le problème, c’est que le Norvégien s’est immédiatement mis en tête de le justifier sur toutes les pelouses de Premier League. Résultat, dès le mois d’octobre, il totalise déjà 19 buts, toutes compétitions confondues. De quoi susciter l’ire des supporters adverses, en particulier celle d’un fan de Manchester United qui parvient à rassembler 2 millions de signataires derrière sa pétition réclamant l’expulsion du marmule au motif que ce dernier ne serait effectivement pas un être humain et, de ce fait, pas autorisé à pratiquer le football. Réponse de Peter Crouch, lui aussi qualifié de robot au temps de sa carrière active : « Il n’a qu’à arrêter de marquer, c’est comme ça que je me suis débarrassé de ce surnom en tout cas. »

Angleterre (bis) : un million de signatures pour une vraie bonne cause

C’est à croire qu’outre-Manche, les questions sérieuses mobilisent moins les foules qu’une bonne grosse vanne. Qu’importe, lorsqu’en octobre 2020, Marcus Rashford, déjà engagé contre la précarité alimentaire, décide de lancer sa propre pétition réclamant des repas gratuits pour tous les enfants de parents bénéficiaires de l’aide sociale, y compris pendant les vacances scolaires, le joueur de Manchester United parvient à récolter plus d’un million de signatures, ce qui oblige le Parlement britannique à aborder ouvertement la question lors de ses débats et débouche sur la création d’un budget de 220 millions de livres à destination de 50 000 écoliers. Quand on vous dit que les footeux ont un vrai pouvoir de changer les choses.

Europe : tous unis contre la Superligue

On ne compte plus les pétitions éparpillées dans toute l’Europe qui ont suivi l’annonce de la création d’une Superligue en avril 2021. Tout au plus peut-on estimer qu’elles ont accumulé plusieurs centaines de milliers de signatures et que, combinées aux réactions négatives de professionnels de la profession, elles ont grandement contribué à faire rétropédaler Florentino Pérez et consorts quelques semaines plus tard. À la suite de quoi, Gary Lineker a pris le taureau par les cornes et lancé un nouvel appel à signature réclamant la création d’un poste de régulateur indépendant du football en Angleterre, notamment pour éviter que de tels écarts de conduite ne puissent se reproduire. Là encore, jackpot : un peu moins de 150 000 adhésions plus tard, l’idée est soumise à la Chambre des Lords et aboutit à la création dudit poste en 2023, avec une mise en place prévue dès cette année, après assentiment royal de la loi. Elle est pas belle la vie quand on se rassemble pour gueuler tous ensemble ?

Orléans : pour la survie des féminines

En mai 2024, la direction de l’US Orléans avait fait parler d’elle (en mal) après sa décision d’inscrire son équipe féminine, alors en D2, à l’échelon inférieur, dans le but avoué de faire des économies pour concentrer ses efforts sur l’équipe masculine. Un choix qui a fait grand bruit et provoqué la création d’une pétition signée par un peu moins de 10 000 personnes, dont plusieurs joueuses de l’USO qui ont profité de la dynamique pour organiser leur propre action de protestation avant un match contre Strasbourg. Une sortie véhémente de la ministre des Sports plus tard, le board orléanais fait marche arrière quelques semaines plus tard. En guise de reconnaissance, les filles sont descendues toutes seules en D3 au terme de la saison suivante.

Bonus : s’associer au monde du foot pour défendre la liberté de la presse

Emprisonné en Algérie depuis près d’un mois pour avoir exercé son métier, notre confrère Christophe Gleizes est sous le coup d’une condamnation à sept ans de prison ferme. Près de 20 000 personnes ont déjà signé la pétition initiée par Reporters sans frontières qui exige sa libération, comme tous ses collègues chez So Foot, auxquels se sont joints (entre autres) Vahid Halilhodžić, Alain Giresse, Rai, Hervé Renard, le Paris FC et l’OGC Nice. Vous pouvez rejoindre le mouvement ici.

