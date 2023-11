Deschamps fait de la place pour Zaïre-Emery

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour affronter Gibraltar et la Grèce en novembre. Warren Zaïre-Emery en fait partie.

La liste des Bleus pour novembre :

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens)

Défenseurs : Jonathan Clauss (Marseille), Lucas Hernandez (PSG), Théo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal), Jean-Clair Todibo (Nice), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa), Adrien Rabiot (Juventus), Warren Zaïre-Emery (PSG)

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (PSG), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Inter).

14h40 : C’est la fin de cette conférence de presse. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, à très bientôt pour de nouvelles aventures sur sofoot.com !

14h36 : La réaction de Thierry Henry quand Didier Deschamps lui a annoncé la convocation de Warren Zaïre-Emery : « Il l’a très bien pris, et il l’a appris avant vous, heureusement ! Il n’était pas surpris. J’aime bien avoir son retour, son ressenti, des joueurs qu’il a eus sur le terrain et dans la vie de groupe, même si j’ai bien conscience qu’il aurait aimé avoir son équipe avec Warren comme capitaine. Mais monter à l’étage supérieur, c’est la suite logique des choses dans la carrière d’un joueur. »

14h34 : Camavinga, remplaçant naturel de Tchouaméni en équipe de France ? « Il n’a pas le même registre, mais ils peuvent jouer dans la même position. C’est vrai que Cama aspirait à avoir plus de liberté pour se projeter. Là, en pointe basse dans un losange, il doit donner des garanties défensives. Grâce à sa justesse technique, il peut fluidifier le jeu. Il a la capacité à jouer à différents postes, y compris latéral gauche, dans différents systèmes. Mais ce n’est pas le même profil qu’Aurélien. »

14h32 : Sur le déplacement en train en mars prochain : « Ça ne me pose pas de problème, bien au contraire. Maintenant, il y a des données pour lesquelles on a besoin de réponses. Que l’équipe de France se déplace en train, ça a une valeur symbolique. Je ne pense pas qu’on va résoudre tous les problèmes, mais si ça peut se faire, ça se fera. »

14h30 : Impressionné par Antoine Griezmann ? « Non, parce que c’est Antoine. Il est en pleine confiance, joue à des postes différents, a besoin de liberté pour participer à la construction des actions. En ce moment, il est très efficace. Il a la capacité athlétique pour pouvoir répéter ses efforts et faire des différences. »

14h29 : Sur le trident offensif du PSG : « Le fait d’être dans le même club leur permet d’améliorer la complémentarité et les automatismes. Ça dépend aussi de l’adversaire, ça a été compliqué sur leur dernier match de Coupe d’Europe. Mais c’est à Luis Enrique d’en parler ! »

14h27 : Pas de trou générationnel en équipe de France ? « Il y a toujours eu un mélange générationnel, sans que ça ne tire trop d’un côté ou de l’autre. C’est bien d’avoir de la jeunesse, mais il faut aussi pouvoir s’appuyer sur des joueurs d’expérience. »

14h25 : Qui va occuper le poste de numéro 9 ? « Ce sont des profils différents. Marcus et Kolo ont moins d’expérience internationale qu’Olivier, qui reste performant en club. Le mois dernier, j’avais pris une position, là je vais en avoir une autre, sans vous dire laquelle car j’aviserai d’abord les principaux concernés. J’espère qu’ils seront tous très bien au mois de mai, ça me laissera des options disponibles. »

14h24 : Sur les prestations de Marcus Thuram : « Il peut toujours avoir une efficacité supplémentaire mais il s’est déjà bien amélioré. Il a toujours le sourire, il est en pleine confiance, épanoui, heureux, et ça se ressent. »

14h22 : Sur le changement de statut d’Adrien Rabiot, capitaine de la Juve : « Je ne pense pas que ça va changer son caractère ou sa façon d’être. C’est plus par ce qu’il fait sur le terrain qu’il est un élément moteur. C’est une forme de reconnaissance pour lui, qui est plutôt réservé. Il ne passe pas beaucoup de temps à parler de lui, mais ce qu’il fait sur le terrain depuis plusieurs années, c’est un très très bon niveau. D’ailleurs, je suis un peu jaloux, car moi, je n’ai jamais été capitaine à la Juventus ! C’est une belle marque de confiance accordée par son entraîneur et une fierté pour lui. »

14h20 : WZE peut-il disputer l’Euro 2024 ? « Pourquoi pas ? À partir du moment où j’estime qu’il peut faire au niveau international ce qu’il faut avec le PSG… C’est un candidat pour le prochain championnat d’Europe. C’est un milieu de terrain complet. (…) Depuis que je suis sélectionneur, je ne choisis pas de mettre des joueurs sur le terrain par rapport à leur date de naissance. Warren, comme Eduardo (Camavinga), est prêt très tôt pour le très très haut niveau. »

14h18 : DD sur Paul Pogba : « Vous êtes trop curieux ! Je prends de ses nouvelles, je garde contact avec lui. Aujourd’hui, il est dans l’attente d’une sanction. Avec tout ce qu’il a vécu auparavant, la situation est psychologiquement très difficile pour lui. »

14h15 : Zaïre-Emery aurait-il été là si Aurélien Tchouaméni avait été apte ? « L’absence d’Aurélien ne conditionnait pas forcément la présence ou non de Warren. »

14h12 : Zaïre-Emery appelé, fin du débat pour N’Golo Kanté ? « Non, ça ne clôt pas le débat pour NG, qui joue beaucoup. Je me laisse le temps, je le considère toujours comme étant sélectionnable. À travers les matchs qu’on a eus et qu’on aura, ceux qui seront là vont acquérir de l’expérience. Ce sera pris en compte au moment de faire la liste finale. »

14h10 : DD sur l’intégration de WZE : « Ce n’est pas une question d’âge. Certains sont plus matures à 18 ans que d’autres à 30 ans. Il n’y aura pas de traitement particulier, il faut juste le mettre dans les meilleures conditions, de tranquillité et de sérénité. »

14h08 : Didier Deschamps au sujet de Warren Zaïre-Emery, convoqué pour la première fois : « Il a toutes les qualités pour être au très haut niveau. Ce qu’il est capable de réaliser en club, à son jeune âge, démontre un potentiel énorme et une maturité bien affirmée à un peu plus de 17 ans. »

14h07 : La liste des 23 vient d’être dévoilée. Première convocation de Warren Zaïre-Emery, William Saliba préféré à Axel Disasi.

📣 Les 2️⃣3️⃣ Bleus appelés pour le 𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐞𝐫 𝐫𝐚𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥'𝐚𝐧𝐧𝐞́𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 🇫🇷 1ère convocation pour Warren Zaïre-Emery 👋#FiersdetreBleus pic.twitter.com/IbIHZb80Jm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 9, 2023

14h05 : Ça y est, Didier Deschamps est là !

14h : C’est l’heure, le sélectionneur ne devrait pas tarder à arriver dans l’auditorium de la FFF !

13h55 : Aura-t-on droit à une petite surprise de la part de Didier Deschamps, qui n’est certes pas coutumier du fait ? Étincelant avec le PSG depuis plusieurs semaines, Warren Zaïre-Emery pourrait faire figure de nouveau venu, et ce d’autant plus qu’Aurélien Tchouameni, blessé, est d’ores et déjà forfait.

13h50 : Déjà qualifiés pour l’Euro 2024, les Bleus boucleront leur campagne de qualification avec la réception de Gibraltar à Nice le 18 novembre, puis un déplacement en Grèce trois jours plus tard.

13h45 : Salut à toutes et à tous ! Bienvenue sur notre live pour suivre en direct l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la fenêtre internationale de novembre. On ne sait pas si ce sera passionnant, mais on espère au moins que ce sera un minimum divertissant.

Warren Zaïre-Emery convoqué par Didier Deschamps, à 17 ans