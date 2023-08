Pour la Juventus, place à une nouvelle page

Sanctionnée par l’UEFA et donc privée de Coupe d’Europe pour la première fois depuis douze ans, la Juventus prépare sa mue. Après des dernières saisons chaotiques, les Bianconeri n'ont plus qu'une seule obsession : reconquérir le Scudetto.

Vendredi dernier, alors que la Juve est en pleine préparation du côté des États-Unis, la nouvelle tombe. L’UEFA annonce que la Vieille Dame ne participera pas à la prochaine Ligue Europa Conférence. En cause, le non-respect du fameux fair-play financier et du règlement suite aux affaires des plus-values sous Andrea Agnelli. Une sanction sportive et financière, puisque les Bianconeri ont également écopé d’une amende de dix millions d’euros. Une somme qui pourrait doubler si les comptes du club ne sont pas conformes aux exigences de l’UEFA sur la période 2023-2025.

Chiusura del procedimento dello UEFA Club Financial Control Body — JuventusFC (@juventusfc) July 28, 2023

Le Juventus devait s’y attendre, elle était dans le viseur des instances européennes et s’attendait donc à une punition. « Cela va nous permettre d’avoir un calendrier allégé et de nous concentrer seulement sur le championnat », jugeait Bremer dans un entretien à la Gazzetta dello Sport. Un avis partagé par Manuel Locatelli, pour qui cette suspension va permettre d’être « véritablement focus sur le Scudetto et la Coppa, les véritables objectifs du club ». Même son de cloche du côté de la direction. Si Gianluca Ferrero est « convaincu de [leur] innocence », le président turinois a clos l’affaire dans un communiqué : « Nous avons décidé de ne pas faire appel à cette décision. Celle-ci s’inscrit dans la continuité de celle prise par la FIGC (Fédé Italienne, NDLR). Nous préférons donc mettre fin à cette période d’incertitude et assurer notre avenir. Aller en appel augmenterait l’incertitude concernant notre participation éventuelle à la Ligue des champions 2024-2025. » Tourner la page, voilà donc la volonté de la Vieille Dame. Après une saison chaotique aussi bien au niveau sportif qu’institutionnel, les Bianconeri repartent sur de nouvelles bases avec un seul et unique objectif, le Scudetto, qui n’a plus pris ses quartiers dans le Piémont depuis trois ans.

Sois jeune et exprime-toi

Habituée pendant une décennie à rouler sur la Serie A, la Juve sort de deux saisons chaotiques. Un club en stagnation, pour ne pas dire en régression. Tout le contraire de ses concurrents, qui ont profité de cette méforme pour passer la vitesse supérieure. Cet exercice 2022-2023 caractérise cette passation de pouvoir. Sanctionnée d’une pénalité de quinze points qu’elle a récupérés au mois d’avril (puis ensuite de nouveau sanctionnée de dix points), la Vieille Dame a vécu une saison en enfer, achevée à la septième place, pire classement du club au passage depuis la saison 2010-2011. « Une saison comme celle-ci, je ne la souhaite à personne », avait assumé Massimiliano Allegri après un énième revers lors de l’avant-dernière journée face au Milan (0-1).

Mais alors, comment retrouver sa suprématie ? Tout d’abord en chipant au champion en titre l’une de ses meilleures cartes, à savoir Cristiano Giuntoli. L’ancien directeur sportif napolitain doit pour le moment faire avec des restrictions financières, ce qui explique le mercato relativement timide (Timothy Weah, seule recrue estivale à l’heure actuelle). Une lueur d’espoir a quand même fait son apparition : la jeunesse. Profitant d’une concurrence pas au niveau, des joueurs comme Miretti, Fagioli, Gatti, Soulè ou encore Iling-Junior sont parvenus à convaincre, les trois premiers cités devenant même des titulaires en puissance. Une jeunesse ambitieuse qui doit se poser comme le présent et l’avenir de la Vecchia Signora, alors que Cambiaso et Rovella, respectivement flamboyants à Bologne et Monza, sont de retour de leurs prêts. La reviviscence passera par eux, sans oublier le duo d’attaque Vlahović-Chiesa, qui n’a pas encore vraiment eu l’occasion de s’exprimer ensemble sous la tunique noire et blanche en raison des blessures. « C’est un duo qui peut vraiment être dévastateur et qui peut tourner sur une saison à 45 buts sans problème », analysait un certain Cesare Prandelli dans la Gazzetta dello Sport. Des machines à marquer et des jeunes, voilà peut-être une base solide pour reconquérir le Scudetto. Ça tombe bien, Juventus signifie jeunesse en latin.

