Le PSG assure sa défense

Au cœur de l’excitation qui entoure le Paris Saint-Germain à l’orée de cette fin de saison haletante, c’est peu dire que la venue de Clermont porte d’Auteuil ce samedi se classe tout en bas. Au bout d’une semaine partagée entre le Classique et une demi-finale de Coupe de France (une compétition que les Rouge et Bleu ont remis au centre de leurs préoccupations cette saison), et avant le quart de finale aller de Ligue des champions contre Barcelone, cette rencontre ne ressemble pas vraiment à une répétition générale. Pour autant, il y aura bien un aspect intéressant à suivre pour égayer cette soirée au Parc des Princes : quels seront les choix de Luis Enrique en défense ?

Une solidité retrouvée

Ce mercredi contre Rennes, le technicien espagnol a pu aligner pour la première fois de la saison le quatuor Hakimi-Marquinhos-Hernandez-Mendes. La meilleure configuration pour assurer les arrières de son PSG ? En tout cas, l’alchimie fut encourageante pour contrer les timides velléités bretonnes et maîtriser la rencontre. Le latéral marocain a rarement évolué aussi haut, le capitaine s’est offert un retour tout en douceur, l’international tricolore montré qu’il était toujours aussi à l’aise dans l’axe et le feu follet portugais tempéré ses ardeurs offensives pour assurer l’équilibre. « C’est comme un orchestre : le plus important est que les instruments sonnent comme ils doivent sonner, illustrait Enrique, interrogé sur les consignes données à son numéro 25 en conférence de presse. C’est une équipe, on ne peut pas tous jouer de la même manière. Parfois Hakimi joue plus comme latéral classique, aujourd’hui c’était au tour de Nuno. Il a bien compris quand il devait monter. L’équipe est au-dessus de l’aspect individuel. »

C’est comme un orchestre : le plus important est que les instruments sonnent comme ils doivent sonner. Luis Enrique au sujet de sa défense

Fort d’un deuxième clean sheet en trois jours – sans que Gianluigi Donnarumma n’ait eu à enfiler sa cape de héros cette fois-ci –, le patron a pu apprécier la prestation défensive de ses protégés. « Aujourd’hui, nous avons préparé la Ligue des champions, nous avons défendu et pressé de manière merveilleuse, s’est-il enthousiasmé, la voix cassée après un « match capital ». Même si nous changeons les joueurs, nous continuons à bien défendre et quand les adversaires arrivent a se créer des occasions, nous avons notre gardien. » Une partition de mieux en mieux huilée sous la houlette du tacticien espagnol, qui a su imprimer une identité défensive à une équipe trop souvent exclusivement tournée vers l’attaque ces dernières années. Une réussite construite malgré les nombreux changements – choisis ou forcés – au sein de l’arrière-garde rouge et bleue.

L’heure des derniers ajustements

Une bonne nouvelle en vue de la réception de Barcelone, pour laquelle Hakimi sera suspendu (ce qui pourrait également être le cas de Lucas Hernandez au match retour en cas d’avertissement à l’aller). Enrique préférera-t-il alors titulariser Nordi Mukiele, peu utilisé ces dernières semaines, ou Warren Zaïre-Emery, victime d’une béquille mercredi et qui devrait être préservé face aux Auvergnats, dans un rôle hybride désormais bien connu. L’ancien Montpelliérain offre l’avantage de consolider la base à trois, permettant de lâcher la bride de Nuno Mendes à l’opposé. Mais le Portugais sera-t-il jugé assez en forme pour être aligné dans un couloir où sévit Lamine Yamal côté blaugrana ? Pas conséquent, Lucas Hernandez dépannera-t-il encore à gauche ou sera-t-il assigné au marquage de Robert Lewandowski ? Aux côtés d’un Marquinhos retrouvé ou de Lucas Beraldo, un duo qui avait bien fonctionné à Anoeta au tour précédent ?

Autant d’interrogations qui devront trouver leurs derniers éléments de réponses face à Clermont, même devant une opposition loin d’être du même calibre que les champions d’Espagne en titre. « À chaque match il y a des rotations, nous les joueurs on est tous concernés, reconnaissait Lucas Hernandez après la victoire face au Stade rennais. On a un bon groupe avec des jeunes, de la concurrence, c’est ce qu’il nous faut pour atteindre nos objectifs en cette fin de saison. » Un bel hommage à l’adage qui veut que l’attaque gagne des matchs, mais que c’est la défense qui gagne des titres.

