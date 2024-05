PSG, Manchester United, Leverkusen : un week-end de coupe

La fin de saison est souvent synonyme de larmes, d'adieux, de relégation, de buts du maintien à la dernière seconde et surtout de finale de Coupe. Et ce week-end n'a pas échappé à la règle puisqu'il y a eu de tout ça.

Le record du week-end

Deuxième club français le plus titré, l’Olympique de Marseille a remporté 28 trophées majeurs (en comptant la D2 en 1995 et la Coupe Intertoto en 2005) depuis 1932 et le lancement du championnat de France. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2013, Marquinhos en est désormais à 30 trophées remportés avec le club parisien après la victoire du PSG en Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais (2-1) qui, lui, compte 25 titres majeurs dans leur histoire. Le défenseur brésilien, qui est déjà devenu le joueur le plus capé de l’histoire du PSG plus tôt dans la saison, égale ainsi le record de Marco Verratti qui a, lui aussi, gagné 30 titres avec Paris. Mais Marqui – qui devrait dépasser Verratti l’an prochain – peut tout de même se targuer d’être, avec 7 trophées, le joueur le plus titré de l’histoire de la Coupe de France. Et ça, ce n’est pas Kylian Mbappé, qui a joué son dernier match avec Paris qui va lui enlever. Malheureusement pour l’OM, la Coupe Gambardella remportée en lever de rideau face à Nancy ne compte pas dans le classement des trophées.

Le dindon de la farce du week-end

En s’imposant à Brentford lors de la dernière journée de Premier League (2-4), Newcastle pouvait avoir le sourire : en finissant à la 7e place, les Magpies se qualifiaient pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. Moins bien que la Ligue des champions qu’ils disputaient cette année mais toujours mieux que rien. Oui mais voilà, cette qualification n’était pas encore automatique puisqu’il fallait que Manchester City remporte la FA Cup contre Manchester United qui a fini la saison à la 8e place de Premier League. Newcastle avait de quoi être serein, les Red Devils – qui ont mangé 3-0 et 3-1 contre City cette saison en championnat – s’étaient inclinés en finale l’an dernier face à leur grand rival. Sauf que parfois les miracles existent et contre toute attente Man U a remporté la 13e FA CUP de son histoire et permis aux potes de Bruno Fernandes de se qualifier pour la Ligue Europa, reléguant ainsi Chelsea (6e de PL) en C4 et Newcastle hors de l’Europe.

How has Bruno Fernandes seen Kobbie Mainoo here!? 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/0Kc6ky3quZ — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 26, 2024

Les larmes du week-end

Du titre à la relégation en passant par les places européennes, il n’y avait pas le moindre suspense au niveau du classement en Liga lors de l’ultime journée. L’heure était donc aux hommages. Et notamment à Madrid où Toni Kroos disputait son dernier match en carrière au Bernabéu après avoir annoncé sa retraite à l’issue de la saison. Si l’Allemand a encore une finale de Ligue des champions et un Euro à disputer avant de raccrocher les crampons, il a tout de même déjà lâché quelques larmes au moment de sa sortie sous les applaudissements de tout un stade. Des larmes, Alexander Sørloth aussi en a peut-être lâché quelques-unes au moment de sa blessure après 15 minutes de jeu contre Osasuna. Car le Norvégien, auteur d’un quadruplé face au Real Madrid une semaine plus tôt, se voyait bien finir meilleur buteur de Liga. Sauf que ses 23 réalisations n’ont pas suffit puisqu’en ouverture de cette 38e journée, l’Ukrainien Artem Dovbyk a claqué un triplé lors de la victoire de Gérone contre Grenade (7-0) pour finir la saison avec 24 caramels. Qu’il profite car la saison prochaine le Kyks compte bien s’adjuger le trophée.

😭 Quelle émotion pour la sortie de Toni Kroos !#Action pic.twitter.com/cgsjmlSdjD — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 25, 2024

Le sauveur du week-end

À Bordeaux lors de la saison 2021-2022, M’Baye Niang a connu la descente en Ligue 2 avec les Girondins. À Auxerre lors de la saison 2022-2023, M’Baye Niang a connu la descente en Ligue 2 avec l’AJA. Alors au moment d’être prêté en janvier dernier par Adana Demirspor à Empoli, alors 19e de Serie A, l’ancien caennais a cru qu’il allait faire la passe de trois. Sauf qu’il en a visiblement eu marre de son statut de chat noir et a voulu enfiler la cape du sauveur. Et après avoir déjà marqué le but de la victoire au bout du temps additionnel face au Torino en avril dernier (3-2), M’Baye Niang (6 buts en championnat) a récidivé lors de l’ultime journée face à la Roma. Une frappe à bout portant à la 93e minute qui permet à Empoli de se sauver in extremis en Serie A pour le plus grand malheur de Frosinone qui reprend l’ascenseur dans l’autre sens pour retourner en Serie B. De son côté, M’Baye Niang se demande avec quel club il jouera le maintien la saison prochaine.

Incredible scene as M'Baye Niang scores in the 93rd minute against AS Roma and allows Empoli to stay in Serie A! pic.twitter.com/RwAaxuGsvp — Futballsport (@futballsports) May 26, 2024

Le triomphe du week-end

En 2002, le Bayer Leverkusen s’était déjà imaginé faire le triplé Bundesliga-Coupe d’Europe-Coupe d’Allemagne. Sauf que tout ne s’était pas passé comme prévu puisque Leverkusen avait échoué à 1 point de Dortmund en championnat – après avoir pris 4 points lors des 4 dernières journées -, s’était incliné face à Schalke 04 en finale de Pokal et avait subi la loi de Zinédine Zidane en finale de Ligue des champions. 22 ans plus tard, le Bayer Leverkusen n’a pas non plus réussi à faire le triplé après avoir été dominé par l’Atalanta en finale de Ligue Europa. Pour autant, les hommes de Xabi Alonso – déjà sacrés champions – ne se sont pas écroulés en finale de Coupe d’Allemagne face au Kaiserslautern malgré une mi-temps jouée en infériorité numérique. Ils peuvent remercier Granit Xhaka qui a envoyé une belle praline pour permettre à Leverkusen de faire un doublé bien mérité. Et désormais, plus personne ne les appellera Neverkusen.

🇨🇭😍 Granit Xhaka's winning goal in the DFB Pokal was absolutely superb! 🚀 pic.twitter.com/KAxjgRSEGk — EuroFoot (@eurofootcom) May 26, 2024

Le retraité du week-end

Qui dit fin de saison, dit derniers matchs en carrière pour tous les joueurs qui ont décidé de prendre leur retraite. Et parmi eux, on retrouve Leonardo Bonucci qui a vécu une dernière saison compliquée avec un passage manqué à l’Union Berlin et une fin de parcours pas forcément meilleure du côté du Fenerbahce. Remplaçant au coup d’envoi contre Istanbulspor, le défenseur italien peut tout de même se targuer d’avoir eu une meilleure fin que Sylvain Kastendeuch puisqu’il quitte le monde pro avec une victoire 6-0. Mais pas avec un nouveau titre puisqu’il n’y a pas eu de miracle pour le Fener qui devait espérer une défaite de Galatasaray pour être sacré champion. Sauf que les potes de Mauro Icardi – auteur d’un doublé – ont préféré s’imposer à Konyaspor et décroché un 24e titre national. Bonucci, qui a déjà gagné 9 championnats dans sa carrière, devrait s’en remettre.

Et aussi :